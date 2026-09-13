Veitsrodter Herbstmarkt Zwei Tage mit Handwerk, Kleintieren, Pferden und Autos Günter Weinsheimer 13.09.2026, 15:00 Uhr

i Der Veitsrodter Herbstmarkt hat am 26. und 27. September wieder ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Marius Franzmann

Am Samstag, 26., und Sonntag, 27. September, laden Ortsgemeinde, Renn- und Pferdezuchtverein sowie die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt wieder zum Herbstmarkt ein. Musik, Vorführungen und Tiere prägen das Programm.

Der Veitsrodter Herbstmarkt verspricht wieder ein Wochenende voller Abwechslung, Spaß, Tradition und Geselligkeit zu werden. Am 26. und 27. September sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, das herbstliche Markttreiben zu erleben und in die bunte Welt des Handwerks, der Musik und der kulinarischen Genüsse einzutauchen.







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