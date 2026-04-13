Stimmen zur Bürgermeisterwahl
„Zwei starke Persönlichkeiten in der Stichwahl“
Markus Schulz nahm am Sonntagabend bei der Siegerparty in Hettenrodt viele Glückwünsche entgegen, hier von der frisch gewählten
Markus Schulz nahm am Sonntagabend bei der Siegerparty in Hettenrodt viele Glückwünsche entgegen, hier von der frisch gewählten Landtagsabgeordneten Caroline Pehlke, mit der er viele Wahlkampfauftritte bestritt, und SPD-Urgestein Bruno Zimmer (rechts).
Reiner Drumm. Rd

Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 123 Stimmen hat sich Markus Schulz (SPD) am Sonntag bei der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen gegen Julia Hagner durchgesetzt. Das sagen die Mitbewerber aus Runde eins dazu.

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Der CDU-Kandidat und Kreisvorsitzende Stephan Dreher, der in Runde eins überraschend nur auf Platz vier gelandet und ausgeschieden war, gratuliert Markus Schulz „auch im Namen der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat zum Wahlsieg. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen viel Erfolg, eine glückliche Hand und die notwendige Unterstützung aus Rat und Verwaltung.

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