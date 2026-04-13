Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 123 Stimmen hat sich Markus Schulz (SPD) am Sonntag bei der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen gegen Julia Hagner durchgesetzt. Das sagen die Mitbewerber aus Runde eins dazu.
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Der CDU-Kandidat und Kreisvorsitzende Stephan Dreher, der in Runde eins überraschend nur auf Platz vier gelandet und ausgeschieden war, gratuliert Markus Schulz „auch im Namen der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat zum Wahlsieg. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen viel Erfolg, eine glückliche Hand und die notwendige Unterstützung aus Rat und Verwaltung.