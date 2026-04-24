Feierliche Ratssitzung
Zwei Schlipse für den neuen VG-Bürgermeister Schulz
Uwe Weber (rechts), scheidender Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, verpflichtete seinen Nachfolger Markus Sch
Uwe Weber (rechts), scheidender Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, verpflichtete seinen Nachfolger Markus Schulz per Handschlag.
Reiner Drumm

Der Wechsel an der Spitze der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist vollzogen, auch wenn Uwe Weber offiziell noch bis 30. April im Amt ist: In einer feierlichen VG-Ratssitzung verpflichtete er seinen Nachfolger Markus Schulz per Handschlag.

Lesezeit 3 Minuten
Es wurde ein langer Abend für die Besucher der feierlichen Verbandsgemeinderatssitzung im Sportleistungszentrum Niederwörresbach, in der VG-Bürgermeister Uwe Weber verabschiedet und sein Nachfolger Markus Schulz offiziell ins Amt eingeführt wurde. Doch zuvor wurden noch 24 (!

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