Der Wechsel an der Spitze der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist vollzogen, auch wenn Uwe Weber offiziell noch bis 30. April im Amt ist: In einer feierlichen VG-Ratssitzung verpflichtete er seinen Nachfolger Markus Schulz per Handschlag.
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Es wurde ein langer Abend für die Besucher der feierlichen Verbandsgemeinderatssitzung im Sportleistungszentrum Niederwörresbach, in der VG-Bürgermeister Uwe Weber verabschiedet und sein Nachfolger Markus Schulz offiziell ins Amt eingeführt wurde. Doch zuvor wurden noch 24 (!