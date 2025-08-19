Am Dienstag sind in der Grundschule Heimbach 26 Kinder in zwei Klassen eingeschult worden. Schulleiterin Tina Hebel führte die Erstklässler durch die Einschulungsfeier, bevor es für die Kinder in ihre neuen Klassen ging. In die Klasse 1a sind Finn Ackermann, Neah Alsfasse, Lucie Deters, Hannah Dunkel, Assil Kahya, Marleen Klein, Jonatan Klos, Feven Koch, Lennard Recktenwald, Mina Rettinger, Louis Sauter, Tilda Simon und Bela Werner eingeschult worden. Die Klasse 1b besuchen Mia Daum, Leonardo Ferraro, Kiril Georgiev, Ellis Grady, Tayler Groen, Joel-Milan Hambach, Amelie Haupenthal, Sofia Kehl, Luisa Mecking, Luca Mildenberger, Marleen S., Eleasar Senkin sowie Kira Tomov. Insgesamt besuchen 119 Kinder die Grundschule, die durchgehend in allen Altersstufen zweizügig besetzt ist. In den Ferien wurden das Lehrerzimmer und ein Klassenraum renoviert. sig