Sonderausstellung in Idar Zwei Leben für den Edelstein Stefan Conradt 27.03.2026, 13:38 Uhr

i Tom und Bernd Munsteiner sind immer mit dabei - wie auf diesem Foto mit (von links) Philipp, Jutta und Hanne Munsteiner sowie Dieter Hahn, Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung Deutsches Edelsteinmuseum. Stefan Conradt

Ihr „unfassbar viel zu frühe Tod“ (Dieter Hahn) vor zwei Jahren war ein Schlag nicht nur für die Familie, sondern für die ganze Edelsteinwelt. Jetzt erinnert eine Sonderausstellung im Deutschen Edelsteinmuseum in Idar an Bernd und Tom Munsteiner.

Es ist die – zumindest außerhalb der USA – wichtigste und umfassendste Werkausstellung der verstorbenen Schmuckkünstler Bernd und Tom Munsteiner, die es bislang zu sehen gab und die am Donnerstagabend im Deutschen Edelsteinmuseum in Idar eröffnet wurde.







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