Tänze und Essen aus beiden Kulturkreisen boten die Bühne für die Begegnung von Vertretern und Einwohnern der Region, der heimischen chinesischen Gemeinde sowie Gästen aus der Volksrepublik.
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Unter dem Motto „Zwei Kulturen, viele Begegnungen – gemeinsam entdecken, genießen und erleben“ veranstaltete die chinesische Gemeinde das mittlerweile neunte Deutsch-Chinesisches Kulturfest in Hoppstädten-Weiersbach. Der Doppelort hat eine große chinesische Gemeinde mit mehreren hundert Bürgerinnen und Bürger, die hauptsächlich im Oak Garden, das ist das ehemalige Housing des US-Militärhospitals, wohnen und dort auch zahlreiche ...