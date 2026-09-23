Deutsch-Chinesisches Fest Zwei Kulturen begegnen sich in Hoppstädten-Weiersbach Franz Cronenbrock 23.09.2026, 17:03 Uhr

i Asiatische Tanzkultur Rhein-Neckar e.V. mit dem Titel „Frühlingserwachen im Kaiserpalast“. Franz Cronenbrock

Tänze und Essen aus beiden Kulturkreisen boten die Bühne für die Begegnung von Vertretern und Einwohnern der Region, der heimischen chinesischen Gemeinde sowie Gästen aus der Volksrepublik.

Unter dem Motto „Zwei Kulturen, viele Begegnungen – gemeinsam entdecken, genießen und erleben“ veranstaltete die chinesische Gemeinde das mittlerweile neunte Deutsch-Chinesisches Kulturfest in Hoppstädten-Weiersbach. Der Doppelort hat eine große chinesische Gemeinde mit mehreren hundert Bürgerinnen und Bürger, die hauptsächlich im Oak Garden, das ist das ehemalige Housing des US-Militärhospitals, wohnen und dort auch zahlreiche ...







Artikel teilen

Artikel teilen