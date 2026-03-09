Feuerwehreinsatz in Rhaunen Zwei Katzen entkommen Wohnungsbrand in letzter Minute Sebastian Schmitt 09.03.2026, 09:04 Uhr

i In der Straße „Hinter der Kirch“ in Rhaunen stand am Abend ein Büroanbau eines Wohnhauses in Flammen. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sebastian Schmitt

Am frühen Sonntagabend rückten die Einsatzkräfte nach Rhaunen aus, dort war ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das schnelle Eingreifen von Anwohnern verhinderte Schlimmeres – und rettete den beiden Tieren womöglich das Leben.

Ein Brand in einem Wohnhaus in der Straße „Hinter der Kirch“ hat am frühen Sonntagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Rhaunen ausgelöst. Um 19.10 Uhr alarmierten aufmerksame Bürger sowohl den Notruf als auch den Hauseigentümer, nachdem aus dem Gebäude Rauch und Feuerschein bemerkt worden waren.







Artikel teilen

Artikel teilen