Am frühen Sonntagabend rückten die Einsatzkräfte nach Rhaunen aus, dort war ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das schnelle Eingreifen von Anwohnern verhinderte Schlimmeres – und rettete den beiden Tieren womöglich das Leben.
Lesezeit 1 Minute
Ein Brand in einem Wohnhaus in der Straße „Hinter der Kirch“ hat am frühen Sonntagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Rhaunen ausgelöst. Um 19.10 Uhr alarmierten aufmerksame Bürger sowohl den Notruf als auch den Hauseigentümer, nachdem aus dem Gebäude Rauch und Feuerschein bemerkt worden waren.