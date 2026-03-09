Fifty Five Events Zwei junge Männer gründen Eventagentur in Birkenfeld Niels Heudtlaß 09.03.2026, 13:00 Uhr

i Jan Mischner (links) und Fares Abdel Hamid haben gemeinsam in Birkenfeld die Eventagentur Fifty Five Events gegründet. Die nächste Veranstaltung der beiden: der Nahe Bierathlon von Birkenfeld nach Hoppstädten-Weiersbach. Niels Heudtlaß

Eventagenturen finden sich oft dort, wo es viele Events gibt. Jan Mischner und Fares Abdel Hamid gehen es anders an. Sie gründeten ihre Eventagenur Fifty Five dort, wo es aus ihrer Sicht noch mehr Veranstaltungen geben sollte: in Birkenfeld.

Eine „Girls Support Girls“-Party im Palacio Granada in Idar-Oberstein und ein Shot-Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Birkenfeld stehen schon auf dem Lebenslauf der jungen Eventagentur Fifty Five aus Birkenfeld. Am 16. Mai organisiert Fifty Five den 1. Nahe Bierathlon, ein spaßorientiertes Laufevent über den Naheradweg von Birkenfeld bis zum Bürgerpark in Hoppstädten-Weiersbach.







