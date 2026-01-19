Bewegende Geschichte Zwei Idar-Obersteiner Männer sind das Paar des Monats Vera Müller 19.01.2026, 09:00 Uhr

i Jan (links) und Jonas Bender mit ihren beiden kleinen Söhnen: Das Familienglück ist perfekt. D&D Fotostudio Dennis Meier

Schwul auf dem Land und dann auch noch zwei kleine Söhne... Jan und Jonas Bender haben viel zu erzählen und teilen ihr Leben unter anderem auf Instagram. Die Geschichte sorgt nun auch bundesweit für Interesse.

Als schwules Paar auf dem Land haben Jan und Jonas Bender, 26 und 28 Jahre alt, aus Idar-Oberstein ihr Familienglück gefunden. Ihr beiden kleinen Söhne (der nun Zweijährige wurde im Mai 2025 adoptiert, der zweite kam im Sommer – ein Monat alt – als Pflegekind) nennen sie liebevoll Tiger und Löwe.







