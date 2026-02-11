Nach einem Messerangriff in Idar-Oberstein, der sich Anfang Dezember ereignete, wurde Ende Januar eine weitere polizeiliche Pressemeldung mit Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen veröffentlicht. Nur eine Woche später, am Donnerstagmorgen, 5. Februar, konnten zwei Männer in der Region um Bernkastel-Kues von Spezialeinsatzkräften festgenommen werden, wie die Polizei jetzt berichtet. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen.

Am Abend des 8. Dezember 2025 waren in der Layenstraße in Idar ein 19-Jähriger durch einen Messerangriff schwer und ein 20-Jähriger durch Schläge mit einem Schlagstock leicht verletzt worden. Bereits erste Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Grund für die Auseinandersetzung ein verabredeter Kauf von Betäubungsmitteln war, so die Polizei. Im Rahmen des Geschäfts soll die Täterseite dem 19-jährigen Geschädigten zunächst Kaufinteresse an den von ihm angebotenen Opioiden suggeriert haben, dann jedoch versucht haben, die Betäubungsmittel zu rauben. Der 19-jährige Idar-Obersteiner erlitt einen Messerstich im Bauchraum und musste im Klinikum Idar-Oberstein notoperiert werden. Sein Begleiter wurde mittels Schlagstocks leicht verletzt.

Nach der anschließenden Flucht der zu diesem Zeitpunkt unbekannten drei Tatverdächtigen wurden von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein in enger Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften Trier und Bad Kreuznach umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Unter anderem wurde mit detaillierter Personen- und Fluchtfahrzeugbeschreibung nach den Unbekannten gefahndet und mögliche Zeugen gesucht.

Dank aufmerksamer Zeugenhinweise und aufgrund der Auswertung der gesicherten Spuren und Beweismittel konnten die Tatverdächtigen schließlich identifiziert werden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier gegen zwei der drei Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung. Hinsichtlich des dritten Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen noch an. Die Durchsuchung der Wohnräume und Festnahme der Beschuldigten erfolgte am Donnerstag, 5. Februar, in der Region um Bernkastel-Kues. Anschließend wurden beide Beschuldigte der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Vollzug der Haftbefehle anordnete. „Weitere Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Tätergruppierung aus Idar-Oberstein, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz läuft, wurden am gleichen Tag im Stadtgebiet Idar-Oberstein vollstreckt“, so die Polizei, die sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die gute Unterstützung und die Vielzahl an Hinweisen bedankt.