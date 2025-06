Von seiner Videoüberwachungsanlage darüber alarmiert, dass es Eindringlinge in seinem Haus in Göttschied gibt, alarmierte ein Hausbesitzer sofort die Polizei.

Von einer Push-Nachricht, die von der Videoaufzeichnungsanlage seines Anwesens gesendet wurde, wurde ein Hauseigentümer am Freitag gegen 12.40 Uhr darüber informiert, dass drei unbekannte männliche Täter in sein Einfamilienhaus in der Blumenstraße im Stadtteil Göttschied eingedrungen waren. Er informierte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften von mehreren Polizeidienststellen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, führten in Tatortnähe zur vorläufigen Festnahme einer männlichen Person mit moldawischer Nationalität. Die beiden weiteren Täter sind flüchtig, die Polizei bat am Freitag darum, im Stadtgebiet keine Anhalter mitzunehmen. Zur Höhe des Diebesguts können zurzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Die Täter haben sich aber auf der Flucht eines Großteils der Beute entledigt. Dieses Diebesgut konnte sichergestellt werden. Die beiden flüchtigen Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Täter 1: südosteuropäisches Erscheinungsbild, circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schwarze Basecap, grauer Pullover, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe, trug schwarze Umhängetasche. Täter 2: südosteuropäisches Erscheinungsbild, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schwarze Basecap, Bluejeans, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, trug schwarzen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Idar-Oberstein unter Tel. 06781/5610 entgegen.