Die Kriminalstatistik 2024 der Polizeiinspektion Baumholder weist für das vergangene Jahr eine Gesamtzahl von 467 Straftaten innerhalb der VG aus, die zur Anzeige kamen. Diese Straftaten wurden je nach sachlicher Zuständigkeit der Polizeiinspektion in Baumholder sowie im Schwerpunkt von der Kriminalinspektion in Idar-Oberstein bearbeitet.

Gegenüber dem Vorjahr mit 500 Fällen ist eine geringfügige Abnahme von 33 Fällen festzuhalten. Und dies bei einer leichten Zunahme der Einwohnerzahlen: Auf einer Fläche von 192 Quadratkilometern leben 9.454 Einwohner. Hinzu kommen derzeit gut 9000 Angehörige der amerikanischen Streitkräfte und ihre Angehörige, wobei die Tendenz steigend ist.

Aufgeklärt wurden im vergangenen Jahr 307 Straftaten. Die Aufklärungsquote beträgt somit 65,7 Prozent und ist im Vergleich zum Jahr 2023 (65,4 Prozent) auf gleichbleibendem Niveau. Im abgelaufenen Jahr 2024 wurden insgesamt 250 Tatverdächtige ermittelt: Dabei handelte es sich um 188 männliche Tatverdächtige (75,2 Prozent) und 62 weibliche Tatverdächtige (24,8 Prozent). Der Anteil der Nichtdeutschen unter den ermittelten Tatverdächtigen betrug rund 28 Prozent – dies waren 70 Personen. Im Vergleich dazu wurden 2023 ebenfalls 70 Tatverdächtige mit ausländischer Staatsbürgerschaft ermittelt.

279 Tatverdächtige bei 250 Straftaten ermittelt

Bei der Betrachtung der Fälle, die ausschließlich in der Zuständigkeit PI Baumholder liegen, wurden 2024 insgesamt 381 Straftaten bearbeitet. Auch hier erfolgte im Vergleich zum Vorjahr (427 Fälle) ein deutlicher Rückgang. Die Aufklärungsquote lag bei 250 Fällen und blieb somit annähernd gleich. 279 Tatverdächtige konnten in 2024 ermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Wohnortprinzip in Fällen der Jugendkriminalität bei Minderjährigen und Heranwachsenden unabhängig vom Tatort bei der Heimatdienststelle der Betroffenen erfolgt.

Im Vorjahr wurden 19 Fälle von häuslicher Gewalt in Beziehungen zur Anzeige gebracht. Dies ist ein geringfügiger Rückgang zum Jahr 2023 mit 21 Fällen. Keinen Anstieg verzeichnete die PI bei Diebstählen. 2024 wurden 75 Diebstähle ohne erschwerende Umstände („einfache Diebstähle“) erfasst, bei den schweren Diebstählen sank die Zahl der Fälle um acht auf 31.

Neun von zehn Körperverletzungen aufgeklärt

Nachdem im Jahr 2023 eine Stagnation bei den sogenannten Rohheitsdelikten (Körperverletzung, Raub, räuberische Angriffe) zu verbuchen war, ist 2024 nur eine geringe Veränderung der Fallzahlen festzustellen. Die Rohheitsdelikte liegen im Vorjahr bei 101 Fällen (2023: 106 Fälle). Insgesamt gab es neun Delikte der gefährlichen und schweren Körperverletzung, wobei die Aufklärungsquote bei 89 Prozent lag.

Bei der Straßenkriminalität – Straftaten auf öffentlichen Wegen und Plätzen, der gefährlichen und schweren Körperverletzung auf Straßen, Diebstähle im öffentlichen Raum, Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen sowie der sonstigen Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen wurden im Dienstgebiet der PI Baumholder im Vorjahr 63 Fälle erfasst (in 2023: 56 Fälle).

Im Fokus der Polizei stehen Straftaten im Zusammenhang mit Straßenkriminalität. Regelmäßige Kooperationen und enge Zusammenarbeit mit Veranstaltern, Genehmigungsbehörde sowie den Sicherheitspartnern bei den US-Streitkräften in Baumholder könnten bei gleichzeitiger Anwendung der Präsenzstrategie zu einem nachweisbar positiven Erfolg beisteuern.

Jugendkriminalität steigt leicht an

Im Jahr 2024 waren von den 250 festgestellten Tatverdächtigen 49 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. Dies entspricht einem Anteil von 19,6 Prozent. Hier lässt sich im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Wachstum feststellen, da im Jahr 2023 nur 44 Tatverdächtige unter 18 Jahren ermittelt werden konnten. Schwerpunkt der Straftaten lag bei Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit mit insgesamt 13 Tatverdächtigen.

Die in den letzten Jahren festgestellte Senkung der Fallzahlen bei Widerstandsdelikten setzte sich auch in 2024 fort; die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten, anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Angehörigen staatlicher Institutionen waren in 2024 gleichbleibend auf niedrigem einstelligen Niveau. Im Zuständigkeitsbereich der PI Baumholder wurden zwei Fällen in 2024 aufgenommen.

Weniger Vermögens- und Fälschungsdelikte

Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten sind die Fallzahlen von 73 Fällen auf 63 Fälle gesunken. Die Aufklärungsquote liegt bei 63,5 Prozent. In erster Linie ist ein Rückgang beim Warenkreditbetrug zu erkennen. Es wurden 2024 zwölf Fälle aufgenommen. Dies sind fünf Fälle weniger als im Jahr 2023.

Schockanrufe sowie Fälle von Enkeltricks oder falschen Polizeibeamtenbleiben ein Thema. Die Polizei rät älteren Menschen dringend, auf solche Anrufe nicht zu reagieren und die Polizei einzuschalten. Bargeld oder Schmuck sollten keinesfalls herausgegeben werden. Wichtig ist es, am Telefon keinerlei derartigen Angaben zu machen, im Zweifel sollte das Telefonat abgebrochen werden, erklärt die PI. Die Zahl Anzeigen wegen Drogenbesitz und anderer Rauschgiftkriminalität hat in 2024 um drei Fälle auf 13 zugenommen.