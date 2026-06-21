Läuft gut für die deutsche Mannschaft! Und Max Stauch vom Berghotel Kristall in Idar freut sich über die ersten Frühstücks-Gewinner, die am Sonntagmorgen vor seiner Tür standen. Seine WM-Aktion kommt gut an.
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Zwei deutsche Tore beim Sieg gegen die Elfenbeinküste… Und direkt um kurz nach 8 Uhr kamen die zwei Gratis-Frühstück-Gewinner ins Berghotel Kristall, freut sich Max Stauch. „Die Stimmung war gut, und die Aktion kommt insgesamt sehr positiv an. Genau so ist es gedacht: ein bisschen Spaß, Fußballfieber und gleichzeitig Leute ins Haus bringen.