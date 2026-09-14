Musik in Hottenbach
Zwei Chöre sorgen gemeinsam für Furore
Intermezzo 2.0 und Cantabile überzeugen mit einem gemeinsamen Auftritt in der Hottenbacher Kirche.
Intermezzo 2.0 und Cantabile überzeugen mit einem gemeinsamen Auftritt in der Hottenbacher Kirche.
Reiner Drumm

Ein Doppelkonzert der Chöre Intermezzo 2.0 und Cantabile sorgte in der Hottenbacher Kirche für begeisterte Zuhörer und Zuschauer. Nicht nur die Musik überzeugte, sondern auch der Witz beim Vortrag. 

Lesezeit 2 Minuten
In den Chören fragt man oft besorgt: Schaffen wir es, bis zum nächsten Termin ein ordentliches Programm auf die Beine zu stellen? Einfache Antwort: Zwei Ensembles schaffen es auf jeden Fall, wenn sie sich zusammentun. Über mehr als zwei Stunden – mit einer ausgedehnten Pause im Freien bei schöner Abendstimmung – unterhielten Intermezzo 2.
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