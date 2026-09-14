Ein Doppelkonzert der Chöre Intermezzo 2.0 und Cantabile sorgte in der Hottenbacher Kirche für begeisterte Zuhörer und Zuschauer. Nicht nur die Musik überzeugte, sondern auch der Witz beim Vortrag.
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In den Chören fragt man oft besorgt: Schaffen wir es, bis zum nächsten Termin ein ordentliches Programm auf die Beine zu stellen? Einfache Antwort: Zwei Ensembles schaffen es auf jeden Fall, wenn sie sich zusammentun. Über mehr als zwei Stunden – mit einer ausgedehnten Pause im Freien bei schöner Abendstimmung – unterhielten Intermezzo 2.