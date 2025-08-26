Um Mitternacht sollte jeweils Schluss sein: Die sehr beschränkte Ausnahmegenehmigung beim Altstadtfest Musik im Freien zu spielen, sorgt für einigen Gesprächsbedarf. Dennoch ist die erste Bilanz, wieder an zwei Bühnen zu feiern, positiv.

Die 34. Auflage des Baumholderer Altstadtfestes war eine gelungene Veranstaltung – zurück zu alten Stärken. Es wurde drei Tage lang an zwei Bühnen gefeiert und die Besucher feierten bei bestem Wetter. Die Musikauswahl, die Essens- und Getränkestand und das Rahmenprogramm passten, da waren sich Yannick Simon und Ulrich Jung von der Interessengemeinschaft (IG) Altstadtfest einig. Einziger Wermutstropfen war die Auflage des Ordnungsamtes, freitags und samstags bereits um Mitternacht die Musik abdrehen zu müssen.

„Die Leute haben gefeiert. Es war wieder richtig voll, aber sobald die Musik aus war, leerte sich der Platz rasant schnell“, berichtete Ulrich Jung. Sicher hätten einige noch an den Essens- und Getränkeständen angehalten, ums ich etwas für den Nachhauseweg mitzunehmen, aber das Altstadtfest war ruckartig vorbei. „Es ist kein Vergleich zu den früheren Festen vor der Corona-Zeit, wo es bis 2 oder 3 Uhr rundging“, sagte auch Simon – der allerdings als eingefleischter Partygänger in den örtlichen Kneipen bis in die Puppen weiterfeierte.

i Auf der Bühne unterhielt am Sonntag unter anderem die Formation Wood House Corner. Benjamin Werle

Dennoch sind sich die Verantwortlichen in der IG einig, dass eine Beschränkung der Musikveranstaltung am Altstadtfest mit Hinweis auf die Bestimmungen zur Nachtruhe nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und der Technischen Anleitung (TA) zum Schutz gegen Lärm für Einzelveranstaltungen mehr Spielraum zulassen, als es in diesem Jahr genehmigt wurde. „Wir feiern das Altstadtfest einmal im Jahr und es gab nie Probleme mit den Anliegern, da sollte nicht schon um 0 Uhr Schluss sein müssen“, befand Yannick Simon. Und auch Ulrich Jung will die Vorgaben noch einmal prüfen lassen, denn aus seiner Sicht sollte für das wichtigste Fest der Stadt ein Ende der Bühnenshow auch um 1 Uhr möglich sein. „Das wollen wir noch einmal erörtern“, erklärte er bereits am Sonntagmittag in einem ersten Resümee.

„Die Leute müssen sich daran gewöhnen, dass sich die Zeiten beim Altstadtfest nach vorn verschieben. Musik bis nachts um 3 Uhr wird uns nicht mehr genehmigt.“

Ulrich Jung, Zweiter Beigeordneter der Stadt und Vertreter der IG Altstadtfest

Andererseits werde man auch darüber sprechen, zumindest samstags vielleicht etwas früher zu beginnen und so mehr Bands auf die beiden Bühnen holen zu können. Denn fest steht: Es wird bei zwei Bühnen bleiben. „Die Rückmeldungen schon während des Festes aber auch im Anschluss sind eindeutig“, sagte Simon. Die Besucher nutzten die unterschiedlichen Angebote am Freitag und Samstag und wanderten auch aktiver zwischen Poststraße und Marktplatz hin und her. Und das kommt auch den Essens- und Getränkeständen zugute. „Ich denke das mexikanische Essen, aber auch die Rolling Cooks mit ihren Burgern waren so gut wie ausverkauft“, meinte Simon. Aber auch die Schausteller auf der oberen und mittleren Parkstufe mit Schießbuden, Ständen und Autoscooter dürften am Samstag und am gut besuchten Sonntag zufrieden gewesen sein.

i Am Marktplatz und auf der oberen Parkstufe standen Attraktionen für Kinder bereit. Benjamin Werle

Der DJ am Freitag hat die jungen Leute angesprochen, da war abends eine tolle Stimmung“, berichtet Ulrich Jung. Dies könne man vielleicht sogar noch ausbauen. Und auch die unterschiedlichen Musikstile mit den XXL Steirer und der C3ntral Hausband am Samstag kamen sehr gut an. Nur die Musik war halt kurz nach 0 Uhr dann vorbei.

Auch der Sonntag mit dem OIE-Familientag war sehr gut besucht. So kamen die Auftritte der Wonneproppen und die Vorführung der Pole-Dancerin des Studios Zero Gravity um Amilia Lang sehr gut an, aber auch die kurzweilige Musik von Wood House Corner, während auf der Bühne an der Poststraße Karaoke geboten wurde, begeisterte das Publikum. „Es waren viele Familien mit ihren Kindern unterwegs und bis die ersten Stände gegen 18 Uhr mit dem Abbau begannen, war immer viel los“, erklärte Simon. Zumal man dann das Altstadtfest in den heimischen Kneipen ausklingen lassen konnte: „Wir sind zurück auf der Bühne der großen Veranstaltungen im Kreis“, lautete Simons Resümee. Und darauf wollen die Organisatoren der IG im nächsten Jahr weiter aufbauen. „Wir haben schon ein paar Bands im Blick, die gut passen könnten“, betonte Simon.