Zwei Bands begeistern zum Nikolausrock

Zum Nikolausrock begeisterten die beiden Bands Track Attack und Rockwood - und die Organisatoren sind motiviert für 2026.

„Es war, als hätten die Original-Musiker alter Rocklegenden auf der Bühne gestanden.“ Mit diesen Worten verließ ein Zuschauer das Bürgerhaus in Vollmersbach, nachdem der 11. Nikolausrock unter minutenlangem Applaus beendet worden war. Die Begeisterung des Publikums spornte das Organisationsteam an, den nächsten Nikolausrock für 2026 zu planen.

Als Opener war die Band „Track Attack“ eingeladen, und die Formation sorgte mit einer gelungenen Mischung alter und neuerer Rocklieder gleich zum Einstand für eine tobende Halle. Viele Stimmen wurden laut, dass man dieser Band gerne länger als nur eine Stunde zugehört hätte.

Was dann folgte, war für den Musikliebhaber der älteren Rockgeschichte eine Zeitreise in eine andere Zeit. Jedes Wort zur Formation RockWood um ihre Frontleute Kerstin Bauer und Hagen Grohe sei eigentlich schon zu viel, so die Veranstalter. Zu Hagen Grohe lässt sich nur sagen, dass eben nicht jeder Pfälzer Rocksänger es schafft, von Joe Perry, dem Gitarristen der US-Kultband Aerosmith, als Sänger für sein Solo-Projekt verpflichtet zu werden.

Vier Stunden lang sorgten die beiden Bands für beste Stimmung in der ausverkauften Halle.