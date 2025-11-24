Leisel zieht Anwalt zu Rate Zuwegung für Siesbacher Windkraftbau wird zum Nadelöhr 24.11.2025, 11:00 Uhr

i In der Gemeinde Siesbach sollen drei neue Windenergieanlagen vom Typ Enercon E138 gebaut werden. Doch über die Zuwegung über die "Kirschweiler Straße" auf Leiseler Gemarkung ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Reiner Drumm

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord genehmigt der Frankfurter Geres Group den Bau drei neuer Windenergieanlagen für Siesbach-Süd. Doch die Anlieferung der tonnenschweren Anlagen durch den Leiseler Wald ist bislang noch nicht gesichert.

Zu Wochenbeginn hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord der Frankfurter Geres Group die Genehmigung zum Bau von drei Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E-138 EP3 für den Windpark Siesbach-Süd (südlich der Krämelsheck) erteilt.







