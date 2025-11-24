Zuwegung für Siesbacher Windkraftbau wird zum Nadelöhr

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord genehmigt der Frankfurter Geres Group den Bau drei neuer Windenergieanlagen für Siesbach-Süd. Doch die Anlieferung der tonnenschweren Anlagen durch den Leiseler Wald ist bislang noch nicht gesichert.
Zu Wochenbeginn hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord der Frankfurter Geres Group die Genehmigung zum Bau von drei Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E-138 EP3 für den Windpark Siesbach-Süd (südlich der Krämelsheck) erteilt.