Stadtrat Idar-Oberstein Zuschüsse gibt es künftig nur bei Kinderschutz-Konzept Vera Müller 27.11.2026, 09:00 Uhr

i „Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt und andere Gewaltformen tragen dazu bei, Gewaltrisiken zu reduzieren und einen Schutzraum für alle Beteiligten zu stärken“, betont die Freie Liste Idar-Oberstein. Nicolas Armer/dpa. picture alliance/dpa

Kinder sollen sicher und geschützt leben können: zu Hause, in Schulen und auch in Vereinen. Die Freie Liste Idar-Oberstein hat nun einen Antrag zum Thema Kinderschutz-Konzepte eingebracht.

Die Freie Liste brachte in die Stadtratssitzung einen Antrag ein, der den Kinderschutz stärker in den Fokus rückt. Frank Schnadthorst (Freie Liste) erläuterte Hintergründe. Seit Jahren würden konstant Tausende Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch zur Anzeige gebracht, und von den meisten Menschen werde dieses reale Risiko im eigenen Umfeld allerdings weitgehend verdrängt.







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