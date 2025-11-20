Kreisausschuss Birkenfeld
Zuschüsse für drei Vereine
Das Sportheim des SV Heimbach wird derzeit saniert. Für das Dach gibt es einen Zuschuss des Kreises in Höhe von knapp 5000 Euro.
Reiner Drumm. Rd

Der Nationalparklandkreis unterstützt die Vereine bei Baumaßnahmen mit einer 10-Prozent-Förderung. Davon profitieren nun der VfL Algenrodt, die Spvgg Nahbollenbach und der SV Heimbach.

Lesezeit 1 Minute
Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung Zuschüsse gemäß den gültigen Sportförderrichtlinien an drei Vereine genehmigt: Der VfL Algenrodt, die Spvgg Nahbollenbach und der SV Heimbach profitieren.Der VfL Algenrodt beabsichtigt im kommenden Jahr seinen Hallenvorplatz zu sanieren, da Kanal und Stützwand erneuert werden müssen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region