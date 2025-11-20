Zuschüsse für drei Vereine

Der Nationalparklandkreis unterstützt die Vereine bei Baumaßnahmen mit einer 10-Prozent-Förderung. Davon profitieren nun der VfL Algenrodt, die Spvgg Nahbollenbach und der SV Heimbach.
Lesezeit 1 Minute
Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung Zuschüsse gemäß den gültigen Sportförderrichtlinien an drei Vereine genehmigt: Der VfL Algenrodt, die Spvgg Nahbollenbach und der SV Heimbach profitieren.Der VfL Algenrodt beabsichtigt im kommenden Jahr seinen Hallenvorplatz zu sanieren, da Kanal und Stützwand erneuert werden müssen.