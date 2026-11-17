Bauausschuss stellt Weichen Zuschüsse für alle: Idar soll attraktiver werden Vera Müller 17.11.2026, 10:00 Uhr

i Panoramablick auf den Kernbereich Idar, der in das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ aufgenommen wurde. Perspektivisch sind hier viele Maßnahmen möglich. Kevin Keller. Kevin Keller/Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Ein wenig Geduld ist gefordert: Der Stadtteil Idar soll attraktiver werden. Dafür gibt es Zuschüsse. Zunächst muss aber untersucht werden, wo konkret Handlungsbedarf besteht.

Der Stadtteil Idar soll sich langfristig als attraktiver Ort zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Begegnen weiterentwickeln. Hierfür wurden nun im städtischen Bauausschuss Weichen gestellt.Grundlage hierfür: Der Kernbereich Idar wird ab dem Programmjahr 2026 in das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ aufgenommen.







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