Ein wenig Geduld ist gefordert: Der Stadtteil Idar soll attraktiver werden. Dafür gibt es Zuschüsse. Zunächst muss aber untersucht werden, wo konkret Handlungsbedarf besteht.
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Der Stadtteil Idar soll sich langfristig als attraktiver Ort zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Begegnen weiterentwickeln. Hierfür wurden nun im städtischen Bauausschuss Weichen gestellt.Grundlage hierfür: Der Kernbereich Idar wird ab dem Programmjahr 2026 in das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ aufgenommen.