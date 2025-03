Vorhang auf für den Männergesangverein Hettenrodt. Der schwere blaue Stoff gibt den Blick frei auf die 27 Aktiven. Der Sängergruß, ein Loblied auf Heimat und Gesang, erfüllt den Saal des Bürgerhauses. Ein dalmatisches Volkslied tragen sie a cappella vor, und am schwungvollen „Wellerman“, der auf Walfischfang geht und nach Rum ruft, haben sie zusammen mit ihrem Publikum Riesenspaß.

Immer noch tragen ihre Stimmen, obwohl der Überalterungsprozess im Chor seit Jahren fortschreitet, wie der Vorsitzende Manfred Jung immer wieder gegenüber dem Landes-Chorverband bestätigen musste. Präsident Karl Wolff betonte indes die ungebremste Freude der Hettenrodter am Singen, ungebrochen über das Jahrhundert, und ihren Gemeinschaftssinn, ihren Zusammenhalt.

Das stellte auch fast jeder der anderen zahlreichen Grußredner fest: der Beigeordnete des Kreises Birkenfeld, Immanuel Hoffmann, der Bürgermeister der VG Herrstein, Uwe Weber, der Bürgermeister von Mackenrodt, Reiner Mildenberger, und Markus Schulz, der dieses Amt in Hettenrodt innehat. Ihnen allen gelang es, in ihren Ansprachen eigene Akzente zu setzen und persönliche, oft humorvolle Dinge zu berichten. Die Kreisvorsitzende Birgit Klein erinnerte sich, dass sie alle nach einem Schneeeinbruch in Hettenrodt festsaßen und spontan liebevoll umsorgt und verköstigt wurden.

i Der Präsident des Chorverband Rheinland-Pfalz Karl Wolff (links) überreicht die Ehrenurkunde an den 1. Vorsitzenden des MGV Hettenrodt, Manfred Jung Bernard Cazaux

Und alle, alle legten großen Wert darauf, das Wirken der Chordirektorin Maria Schukov zu loben. „Maria überzeugt uns mit Können, Freundschaft und Charme“, freute sich etwa Manfred Jung. Sie begleitete alle Stücke am Flügel.

Franz Henrici vom Vorstand des Musikvereins blickte kurzweilig und pointiert auf die Geschichte der singenden Männer zurück. „Ich soll 100 Jahre in 10 Minuten pressen“, beklagte er augenzwinkernd. Es gelang ihm bestens. Rudi Bahn moderierte das Programm und erheiterte öfter mit eigenen kleinen Versen. Dass es kein Konzert, sondern ein „Bunter Abend“ geworden war, lag an der Tradition. Solch ein Ereignis stand auch damals beim Turnerfest in „Heddert“ an. Da war die erste Gelegenheit für einen Auftritt.

i Das Gesangsensemble No Name aus Göttschied trug mit Maria Schukov am Klavier seinen Teil zum Gelingen des Abends bei. Bernard Cazaux

Die Freundschaft zu den anderen Vereinen des Dorfes wurde immer wieder hervorgehoben. Maria Schukovs junges Frauenensemble „No Name“ sang unter anderem Titel von Enya, das berühmte „Ave Maria“ von Bach-Gounod und dann auch noch einmal zusammen mit den Männern. Der Auftritt machte die ganze Bandbreite des Chorgesangs deutlich.

Der Turnverein schickte die Mädchen-Tanzgruppe „The Troublemakers“, die rockten den Saal. Der Musikverein sorgte gegen Ende des dreistündigen Abends mit Märschen und einer Polka für beste Laune. Beifall gab es immer und für alle reichlich. Ganz besonders aber feierte man das Tenor-Solo des hochbetagten Manfred Schwarz, ein Italien-Medley. Seit 70 Jahren ist er für seinen Verein da. Was für ein Engagement! Die Herren hatten noch etliche weitere Lieder präsentiert, mit Schwung und voller Lebensfreude. Bleibt zu wünschen, dass sie ihrer Vereinsgeschichte noch einige Kapitel hinzufügen können.