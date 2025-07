i Viel Spaß hatten die Kinder mit der Carrera-Bahn, die sich auf vielen Speichern der Großeltern befanden. Michael Brill/Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Für die Jugendamtsmitarbeiter Sabine Moser und Sebastian Herzig ist das Ferienprogramm in jedem Jahr ein echtes Herzensprojekt. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder in den Workshops aufblühen, neue Freundschaften schließen und einfach eine gute Zeit haben. Was uns besonders wichtig ist, ist die Teilhabe für alle. Deshalb achten wir nach wie vor darauf, alle Angebote möglichst kostengünstig anzubieten, was durch die Unterstützung der Kreissparkasse, der Bürkle Stiftung und des Ministeriums für Familie gut funktioniert. Kein Kind soll zu Hause bleiben müssen, nur weil das Geld knapp ist“, betont das engagierte Duo.

Die Zusammenarbeit mit den vielen Vereinen und Ehrenamtlichen sei unglaublich wertvoll: „Ohne dieses Engagement wäre dieses Programm nicht möglich. Es zeigt auch, wir stark die Gemeinschaft in unsrer Stadt ist. Es ist wie immer für jeden etwas dabei. Alles, was die Kinder in den Projekten erleben, bleibt ihnen hoffentlich in guter Erinnerung.“

Ein echtes Highlight und ein neuer Partner in diesem Jahr ist das Angebot von Paul-Markus Deus und Kristina Boneva, die mit ihrer Aktion „Die geheimnisvollen Koffer“ eine unglaubliche Zeitreise mit viel Fantasie und Witz für und mit den Kindern gestaltet haben. „Dinge aus längt vergangener Zeit haben dabei eine Faszination ausgelöst, wie zum Beispiel eine Schreibmaschine und ein altes Telefon, ein Frisiertisch aus dem vergangenen Jahrhundert…“, berichten Moser und Herzig.

Sport und Musik

Die erste Ferienwoche des städtischen Sommerferienprogramms in Idar-Oberstein hatte es in sich: Von Musik über Malerei bis hin zu tierischen Erlebnissen sei für jedes Interesse etwas dabei gewesen, berichtet die Stadtverwaltung.

In Tiefenstein startete der erste Ferientag mit einem spannenden Badminton-Workshop in der Stadenhalle. Das Badmintonteam Idar-Oberstein brachte 16 Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 15 Jahren die Grundlagen des Sports spielerisch näher. Nach Aufwärmspielen und Übungen mit Schlägern und Bällen konnten die Kinder beim freien Spiel das Gelernte direkt anwenden und hatten sichtlich Spaß.

In mehreren Schnupperkursen bei der Musikschule Mathias sammelten die Kinder erste Erfahrungen mit der akustischen und elektrischen Gitarre, während es in der Tanz- und Musikschule Dezibel laut wurde: Hier stand das Schlagzeug im Mittelpunkt.

Gaby Hofmann entführte die Teilnehmenden auf geheimnisvolle Pfade, bei denen sich alles um Drachen und Fledermäuse drehte. Sportlich ging es beim Tag des Tischtennis im Tiefensteiner Staden zu, den der TuS Tiefenstein organisierte. Beim TV Oberstein konnten sich die Kinder beim Basketball ausprobieren.

Auch im Jugendtreff am Markt (JAM) sei viel los gewesen: „Sandra Welsch war mit ihrem ,Kreativen Grünen Koffer’ zu Besuch, der randvoll gefüllt war mit bunten Bastelideen und außergewöhnlichen Mitmachprojekten. Tag für Tag verwandelte sich der JAM in eine kleine Werkstatt, in der gehämmert, geklebt, gebaut und experimentiert wurde. Ob das beliebte Raketenfahrzeug mit Luftballonantrieb, verzierte Boote für das Bächlein in der Idarer Innenstadt, kunterbunte Schatzkisten oder selbst gebaute Murmelbahnen – überall waren Kinder mit Eifer und Begeisterung am Werk. Am letzten Tag standen spannende Experimente mit den Elementen Luft, Wasser und Feuer auf dem Programm.“

Gefühle im Fokus

Mit Wanderführer Michael Brzoska ging es in der ersten Woche nach Bundenbach ins Hahnenbachtal. Dort entdeckten die Teilnehmer unter anderem die Welt der Kelten. Gemeinsam mit einer Gruppe neugieriger Kinder ging es querfeldein entlang der noch erahnbaren Wallanlage der Altburg, einer ehemaligen Keltensiedlung. Die Kinder zeigten große Begeisterung für die Geschichte und stellten interessiert Fragen. Gegen Ende des Ausflugs konnten sie ihrer Kreativität noch einmal freien Lauf lassen: Aus Naturmaterialien entstanden individuelle Ketten und Armbänder, und auch Bogenschießen konnte man ausprobieren. Am Outdoortag standen dann Bogen und Feuer im Mittelpunkt. Die Kinder konnten Feuer machen, sich im Bogenschießen üben und an weiteren spannenden Gruppenaktionen teilnehmen.

Auch am Wochenende ging es in diesem Jahr bunt zu. Künstlerisch wurde es beim Acrylmalen mit Nada Fitz im JAM. Bei einem neuen Angebot von Marina Engelmann rund um Gefühle, Selbstbewusstsein und innere Stärke beschäftigten sich die Kinder drei Tage lang mit ihrer eigenen Wahrnehmung und Ausdruckskraft. Zum Spiel und Spaß mit dem Hund lud der Verein der Hundefreunde Idar auf den Hundeplatz nach Idar ein, wo Mensch und Tier sich auf ganz besondere Weise begegneten.