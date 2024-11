Fluchttreppe wird von Jugendlichen als Kletterhilfe genutzt Zusätzliche Absperrung nötig? Kinder steigen in der alten Schule in Ruschberg aufs Dach 02.11.2024, 15:00 Uhr

i Notausgang und Fluchttreppe an der alten Schule ermöglichen es den Kindern im Ort, bis auf die Dachgauben zu klettern. Im Gemeinderat wurde über eine Absicherung diskutiert. Foto: Benjamin Werle Benkamin Werle

Der Gemeinderat diskutierte in seiner letzten Sitzung verschiedenen Erneuerungsarbeiten an der alten Schule. Auch ein sicherheitsrelevantes Thema wurde besprochen.

Nach einer kurzen Diskussion stimmte der Ruschberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Erneuerung von acht Fenstern sowie zwei Türen in der Einliegerwohnung in der alten Schule. Ortsbürgermeister Alfred Heu berichtete den Ratsmitgliedern, dass er drei Firmen um Angebote angefragt habe.

