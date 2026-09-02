Eine Bürgergenossenschaft übernimmt die Trägerschaft der beliebten Mittelbollenbacher Dorfkneipe „Stierstall“. Und diese Gemeinschaftsleistung wird groß gefeiert.
Lesezeit 1 Minute
Gemeinsam wurde ein großes Ziel erreicht. Der „Stierstall“ in Mittelbollenbach wird neu eröffnet. Gefeiert wird am Freitag, 4. September, ab 18 Uhr. 50 Liter Freibier gibt es, zudem Cocktails, Würstchen vom Grill und alle anderen üblichen Getränke. Als besonderer Gast wird Doris Emmerich-Koebernik begrüßt, sie wird eine Flasche Sekt mit dem Säbel öffnen.