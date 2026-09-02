Kultkneipe in Idar-Oberstein Zur „Stierstall“-Eröffnung gibt es Freibier Vera Müller 02.09.2026, 10:56 Uhr

i Der „Stierstall" in Mittelbollenbach ist der bei Jung und Alt sehr beliebte Kneipentreffpunkt im Stadtteil im „Daal". Das Aus ist abgewendet. Nun wird die Neueröffnung gefeiert. Günter Retzler

Eine Bürgergenossenschaft übernimmt die Trägerschaft der beliebten Mittelbollenbacher Dorfkneipe „Stierstall“. Und diese Gemeinschaftsleistung wird groß gefeiert.

Gemeinsam wurde ein großes Ziel erreicht. Der „Stierstall“ in Mittelbollenbach wird neu eröffnet. Gefeiert wird am Freitag, 4. September, ab 18 Uhr. 50 Liter Freibier gibt es, zudem Cocktails, Würstchen vom Grill und alle anderen üblichen Getränke. Als besonderer Gast wird Doris Emmerich-Koebernik begrüßt, sie wird eine Flasche Sekt mit dem Säbel öffnen.







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