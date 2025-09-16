„Zur falschen Zeit am falschen Ort“: Mit diesen Worten beschrieb Staatsanwalt Atalay Gürbüz eine schwere Straftat voller Dramatik in seinem Schlusswort. Vorausgegangen war der Versuch einer Vergewaltigung mitten in der Kreisstadt Birkenfeld, die selbst am Ende eines klaren Schuldspruches Fragen offenließ.

Spürbare Verzweiflung und Ängste blieben bei Täter wie Opfer. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter am Amtsgericht, Dr. Marcel Oberländer, sühnte die Tathandlung wegen eines besonders schweren Falles der versuchten Vergewaltigung mit zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe – ohne Bewährung.

Rückblende: Am 13. März 2024 gegen 19.20 Uhr nahm eine 23-jährige Frau einen Fußweg zwischen Breslauer Straße und Achtstraße, um noch einen Einkauf zu erledigen. Ihr begegnete auf diesem Fußweg zufällig der Angeklagte, ein 26-jähriger Syrer. Der junge Mann war Asylbewerber und Jahre zuvor im syrischen Bürgerkrieg von Aleppo/Syrien aus in die Türkei geflohen. Dort hatte er türkisch gelernt und eine Ausbildung als CNC-Fräser absolviert. Er hatte zehn Jahre in der Türkei in diesem Beruf gearbeitet und eigenen Angaben zufolge dort auch Steuern gezahlt. Irgendwann sei aber die Stimmung in der türkischen Bevölkerung gekippt – syrische Kriegsflüchtlinge seien zunehmend angefeindet worden. Er wollte deshalb in ein sicheres europäisches Land und dort einen Neuanfang wagen.

Lange Flucht über Griechenland

Mithilfe von Schleppern kam er zunächst nach Griechenland, wo er einen Asylantrag stellte. Die Vorstellung, dass er in Deutschland aufgrund seiner Ausbildung Arbeit finden könne, zerbröckelte schnell: Eine legale Arbeitsaufnahme war gesetzlich nicht möglich, sodass er über Aufnahmeeinrichtungen in Trier und Bitburg schließlich zusammen mit seinem Onkel in Birkenfeld strandete. Die finanzielle Unterstützung als Asylbewerber (430 Euro monatlich) habe ihn nicht zufriedengestellt.

Sexueller Missbrauch durch einen Nachbarn während der Kindheit und folgende traumatische Kriegserlebnisse belasteten ihn, gab der Angeklagte zu Protokoll. In Deutschland fand er nicht die erhoffte Geborgenheit, die er fern von Eltern und seinen drei Brüdern gesucht hatte. Diese leben weiterhin in Syrien. Eine Geschichte, wie sie tausendfach die Lebenswirklichkeit abbildet – aber auch inzwischen die Stimmung in Deutschland nachhaltig verändert hat.

Sein Asylantrag war abgelehnt worden, seine depressive Phase verstärkte sich. Eine sichtbare Niedergeschlagenheit beim Täter war selbst der 23-jährigen Opferzeugin aufgefallen („Ich hatte das Gefühl, dass es ihm nicht gut ging“), als man sich auf dem Fußweg zwischen Achtweg und Breslauer Straße begegnete. Der junge Mann habe sie mit „Hallo“ angesprochen, sie habe den Gruß erwidert und sei arglos weitergegangen. Was dann geschah, ist nicht mehr nachvollziehbar, nicht einmal für den Angeklagten selbst und seinen inzwischen wieder nach Syrien ausgereisten Onkel („Wenn er das gemacht hat, gehört er ins Gefängnis“).

In die Büsche gezerrt

Nach Feststellungen des Gerichts habe der Angeklagte das Tatopfer verfolgt, sie mit einem Messer in der Hand eingeholt, an Schulter und Arm kräftig zugepackt und sie auf eine Wiese mit Buschbestand abgedrängt. Im Kontext dieser Gewalt habe der Mann das Wort „Sex“ geäußert. In nachvollziehbar panischer Angst habe sie gellend um Hilfe geschrien – so laut sie konnte. Der Mann habe in diesem Moment den Haltegriff etwas gelockert und ihr so die Gelegenheit zur Flucht ermöglicht. Sie sei danach, so schnell sie konnte, hilfesuchend in Richtung eines in der Nähe gelegenen Lokals gelaufen.

Dort schilderte sie, unter dem Eindruck des Geschehenen, sie werde von einem Mann verfolgt. Von dort aus wurde sofort die Polizei verständigt. Eine Streifenbesatzung der Polizei Birkenfeld war wenige Minuten später vor Ort und leitete, zusammen mit einer zweiten Streife, Fahndungsmaßnahmen ein. Eine 46-jährige Frau, Besucherin des Lokals, bot sich zur Unterstützung in der Opferbetreuung an und fuhr im Streifenwagen mit. Das Tatopfer erkannte in Tatortnähe eine Person, auf die die Beschreibung zutraf. Die Polizisten stoppten den Streifenwagen und stellten den Verdächtigen widerstandslos zur Rede. Dabei wurde bemerkt, dass der Mann etwas wegwarf – das Tatmesser (Klappmesser, 10 Zentimeter Klingenlänge), wie sich kurz danach bei einer Nachsuche herausstellte.

In einem späteren DNA-Gutachten konnte es dem Angeklagten auch zweifelsfrei zugeordnet werden. Festnahme und Transport zur Dienststelle folgten. Während die Arbeit der Polizei Birkenfeld noch gut funktionierte, war diese anschließend kritikwürdig – vorsichtig ausgedrückt. Die seitens der Polizei Birkenfeld erwartete Übernahme der Ermittlungen durch den Bereitschaftsdienst der Kripo Trier blieb aus, weil man aus der Ferne eine andere rechtliche Einordung zum Tatgeschehen vornahm. Nicht einmal die Staatsanwaltschaft wurde beteiligt, der Festgenommene wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein fataler Fehler, der am folgenden Morgen von der Kripo Idar-Oberstein korrigiert wurde: Information der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, Durchsuchung der Wohnung, Fahndung, ergänzende Spurensicherungen – und erneute Täterfestnahme.

DNA-Spuren sorgten für Klarheit

Der Haftrichter erließ am Ende Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung und dem Haftgrund Fluchtgefahr. Der Festgenommene hatte vor der ersten Festnahme Tat und Messerbesitz noch bestritten. Die später ausgewerteten Beweismittel brachten jedoch zwei sichere Fakten: DNA-Spuren des Opfers wurden am Ärmelbund der Täterkleidung gefunden und DNA des Angeklagten am weggeworfenen Klappmesser.

Besitz und Mitführen des Messers sowie intensiver Opferkontakt waren somit harte Fakten für Staatsanwalt Gürbüz. Die wichtige Schuldfrage beantwortete der psychiatrische Gutachter Dr. Daniel Turner (Uni-Klinik Mainz) in einer breiten Ausgestaltung seiner Exploration. Dabei stellte der zweifach promovierte Facharzt für Psychiatrie und Diplom-Psychologe die volle Schuldfähigkeit fest, nachdem er sich aufdrängende psychiatrische Krankheitsbilder unter jeweiliger Verneinung abgearbeitet hatte.

Gegen Prozessende fasste Staatsanwalt Gürbüz die Erkenntnisse der zurückliegenden Beweisaufnahme im Schlussvortrag zusammen. Der Nachweis der Täterschaft war ihm, gestützt auf Zeugenaussagen und DNA-Auswertungen unstreitig gelungen. Blieb die nächste, nicht minder bedeutsame Frage eines etwaigen freiwilligen Rücktritts vom Versuch der Vergewaltigung. Wäre das zu bejahen, kämen nicht eine versuchte Vergewaltigung, sondern andere Delikte wie Körperverletzung und Bedrohung infrage. Angesichts eines blütenweißen Strafregisterauszugs wäre eine Bewährungsstrafe und die sofortige Freilassung aus der Haft obligatorisch. (Weiterer Bericht folgt.)