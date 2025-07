Unter den gravierenden Folgen eines nächtlichen Angriffs auf dem Idarer Marktplatz leidet ein Opfer noch immer. Der Prozess am Idar-Obersteiner Amtsgericht ist indes geplatzt - verhandelt wird jetzt neu am Landgericht Bad Kreuznach.

Zur falschen Zeit am falschen Ort – so kann man einen schweren tätlichen Angriff gegen einen 64-Jährigen und dessen drei Begleiter kurz zusammenfassen. Denn die gesundheitlichen Folgen aus dem grundlosen Angriff eines 31-jährigen, mehrfach vorbestraften Mannes waren für das schmächtig wirkende Tatopfer gravierend. Der Geschädigte hielt sich am 25. Januar dieses Jahres gegen 1 Uhr auf dem Marktplatz Idar auf und wartete zusammen mit dem 34-jährigen Sohn, seinem 60-jährigen Bruder und einem 58-jährigen Bekannten arglos auf ein Taxi. Plötzlich sei der Angeklagte – offenbar aus der Fußgängerzone kommend – aggressiv auf die ahnungslos wartende Gruppe zugegangen und habe sie mit den Worten „Was guckt ihr?“ angepöbelt. Um sogleich den 34-Jährigen tätlich anzugreifen, der sofort die Polizei telefonisch verständigte.

Während des Telefonates streckte er den 64-jährigen Vater mit einem heftigen Faustschlag nieder. Dieser stürzte und schlug unglücklich mit dem Hinterkopf auf dem harten Straßenbelag auf. Folge: Schädelbasisbruch mit lebensbedrohlicher Hirnblutung. Die überraschten Begleiter des 64-Jährigen, aber auch hinzukommende Bekannte des Täters versuchten, die irrationalen Angriffe zu verhindern. Der 58-jährige Begleiter wurde heftig attackiert: Nasenbeinbruch und Platzwunde an der Stirn waren das Ergebnis. Alle vier Opfer kamen zur Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein. Am heftigsten war der per Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRT) festgestellte Schädelbasisbruch mit Hirnblutung beim 64-jährigen Nebenkläger, die für ihn einen 14-tägigen stationären Klinikaufenthalt bedeuteten.

Bunter Strauß an Straftatbeständen

Auch wenn inzwischen mehr als fünf Monate Heilungsprozess vergangen sind, so hat der Mann dennoch bleibende Schäden davongetragen: Schwerhörigkeit, massive Störungen im Kurz- und Langzeitgedächtnis und einen dauerhaften Tinnitus sowie zeitweise Angstattacken. Grund genug für ihn, als Nebenklagevertreter Rechtsanwalt Julian Hoebbel (Idar-Oberstein) mit der Wahrnehmung seiner Interessen zu beauftragen. Mit der Nebenklage, die unter anderem auch Körperverletzungsdelikte beinhaltet, haben Verletzte die Möglichkeit, sich einem staatsanwaltschaftlichen Strafverfahren gegen Täter anzuschließen und daran auch aktiv teilzunehmen.

Dieser Entschluss zur eigenen anwaltschaftlichen Vertretung war auch geboten. Der Angeklagte lieferte im Prozess genügend Gründe für deren Erfordernis. Er sitzt seit dem 30. Januar in Untersuchungshaft und wird von Rechtsanwalt Jörg Hornberger (Idar-Oberstein) als Pflichtverteidiger vertreten. Dass es kein beschaulicher „Wohlfühltermin“ mit Beratungspflicht wurde, ist dem Verteidiger selbst noch in nachhaltiger Erinnerung: Bei einem Besprechungstermin mit seinem Mandanten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach randalierte der Angeklagte so heftig, dass der Jurist froh sein konnte, hinter einer Trennscheibe geschützt zu sein – seine leibhaftige erste Erfahrung mit der Unbeherrschtheit des Angeklagten, mit der zuvor bereits die Haftrichterin und ebenso die Staatsanwältin durch Beleidigungen und Drohungen während der Haftvorführung Bekanntschaft machen mussten. Insoweit war der nun am Schöffengericht zu verhandelnde „bunte Strauß“ an Straftatbeständen schon ordentlich.

Angeklagter in Hand- und Fußfesseln

Der Angeklagte zeigte sich bereits in den vorangegangenen beiden Prozesstagen alles andere als einsichtig, geschweige denn geständig. So waren denn auch die Erwartungen an einen ruhigen dritten Prozesstag unter den Prozessbeteiligten nicht sehr hoch: Der Angeklagte ließ seiner bescheidenen Frustrationstoleranz einmal mehr freien Lauf. Vorsitzender Richter am Amtsgericht Marcel Oberländer machte seine Ansagen zur Mäßigung nicht nur bei der Eröffnung im zweiten Fortsetzungstermin, sondern fasste auch immer mal seine klaren Warnungen in betont ruhige Worte. Der Ausschluss von Angeklagten von der Hauptverhandlung bedarf eines gut begründeten Gerichtsbeschlusses. Eine fehlerhafte Anwendung ist ein absoluter Revisionsgrund.

Die Anwesenheit von zwei Justizwachtmeistern mit „körperlicher Kompetenz“ und der Lizenz zum Zupacken mag weiter beruhigend gewirkt haben. Sicher hatte auch die eingeschränkte körperliche Bewegungsfreiheit des Angeklagten ihren Einfluss – der Vorsitzende Richter verfügte bereits am Eröffnungstag vorsorglich per Gerichtsbeschluss, dass der aus der Untersuchungshaft vorgeführte Angeklagte in Fuß- und Handfesseln die folgenden Prozesstage durchstehen musste. Erst nach Prozessende randalierte der 31-Jährige in der Haftzelle des Gerichtsgebäudes…

Gutachter spricht von Psychose

Wie kann ein Mensch so jede Haltung verlieren? Eine Antwort gab zuvor Sergiy Davydenko, Uni-Klinik Mainz, als psychiatrischer Sachverständiger. Er hatte den Angeklagten bereits am 13. Juni in der JVA Rohrbach untersucht und war auch im Gerichtssaal permanent anwesend. Der Angeklagte habe nicht viel berichten wollen, sei immer wieder durch Zwischenrufe aufgefallen. Er habe weiter geäußert, dass man in seine Haftzelle Gas einbringen würde. Man wolle ihn so in den Wahnsinn treiben. Äußerungen, die er auch nun im Gerichtssaal wiederholte. Dieses Verhalten sei Folge eines langjährigen Drogenkonsums und würde sich nun mit Anzeichen einer tiefgreifenden drogenindizierten Psychose mit Halluzinationen und paranoidem Verhalten abbilden.

Eine solche sei bereits seit 2017 von einem anderen niedergelassenen Facharzt sowie in der psychiatrischen Fachklinik Nettegut in Andernach mit entsprechender Verordnung behandelt worden. Eine Medikation, die er derzeit jedoch verweigere. Den anschaulichen Beweis der gutachterlichen Feststellung lieferte der Angeklagte umgehend selbst. Er bezweifelte das ärztliche Gutachten betreffend einen Schädelbasisbruch, wollte Fotos von der Tatortsituation sehen und sah keine Übereinstimmung zwischen einer am Boden liegenden Person am Tatort und der Person des Nebenklägers. Immerhin bejahte er für sich eine Impulskontrollstörung …

Der Sachverständige beschrieb in seinem mündlich vorgetragenen Gutachten mindestens das Vorliegen einer verminderten Schuldfähigkeit nach Paragraf 21 Strafgesetzbuch (StGB). Er sah weiter die Notwendigkeit einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Paragraf 63 StGB, um die Gefahr einer krankheitsbedingten Wiederholung für die Allgemeinheit zu verhindern. Der Angeklagte sei im Übrigen nicht krankheitseinsichtig. Damit war der Prozess geplatzt: Nach kurzer Beratung wurde die Strafsache zuständigkeitshalber an das Landgericht Bad Kreuznach verwiesen.