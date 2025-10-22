Erneute Sichtung in Sien Zum Wolf gesellt sich wohl auch noch ein Goldschakal Andrea Brand 22.10.2025, 09:00 Uhr

i In Sien wurde erneut ein Wolf gesichtet. Auf einem anderen Bild der Wildkamera ist -- wenn auch unscharf -- vermutlich ein Goldschakal zu sehen. Robert Winteroll

Schon im Frühjahr deuteten mehrere Risse auf das Vorhandensein eines Wolfes im Raum Sien/Truppenübungsplatz hin. Jetzt ist ein Prachtexemplar vor eine Wildkamera gelaufen. Und er hat auch noch Besuch von einem noch exotischeren Beutegreifer bekommen.

Der Wolf ist zurück, und diesmal bringt er Verstärkung mit. Revierpächter Robert Winteroll hat auf seiner Wildkamera nicht nur einen Wolf, sondern auch einen Goldschakal festgehalten. Die Aufnahme stammt aus Sien, und sie ist aktuell. Erst vor wenigen Tagen tappte das Duo ins Bild.







