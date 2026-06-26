Rund 5 Millionen Euro wird die VG Baumholder aus dem Sondervermögen von Bund und Land erhalten. Im ersten Schritt werden Oberthemen benannt, für die später Geld beantragt wird. Doch ohne Ausführungsgesetz und Durchführungsbestimmungen geht nichts.
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Die Verbandsgemeinde Baumholder soll aus dem Sondervermögensplan für Bildung, Klima und Infrastruktur knapp 5 Millionen Euro erhalten. Der VG-Rat befasste sich daher mit einem Themenpaket für ein regionales Umsetzungskonzept, das man an den Kreis weitermeldet.