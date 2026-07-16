So schmeckt’s bei uns Zum Homerich in Buhlenberg lädt in Vergangenheit ein Niels Heudtlaß 16.07.2026, 11:00 Uhr

i An ihrer Kneipe Zum Homerich in Buhlenberg hängt Karin Heich-Sulimmas Herz. Sie berteibt die Dorfkneipe vor allem aus Leidenschaft. Niels Heudtlaß

Wie geht es den Dorfkneipen im Kreis Birkenfeld und mit welchen kreativen Ideen kämpfen die Menschen der Region gegen das Kneipensterben an? In Buhlenberg ist die Kneipe Zum Homerich seit mehr als einem Jahrhundert in Familienbesitz.

Der Wind weht leicht durch die geöffneten Flügelfenster, die Blumengardinen wippen im Takt der Brise. Die alten gepolsterten Holzstühle knarren beim daraufsetzen, dicke Holzbalken tragen die verputzte Eichendecke. Im Kaminofen in der Mitte des Raumes brennt zwar bei sommerlicher Hitze kein Feuer, doch im Winter tanzt das Licht der knisternden Flammen über die rustikalen Wände – eine andere Heizmöglichkeit gibt es nicht.







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