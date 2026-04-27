Konzert im Stadttheater
Zum fulminanten Auftakt läuten Höllenglocken
Hoch die Hände - ein erfolgreiches Wochenende. Bandleader Jochen Tollens und Orchesterchef Thomas Keßler waren von der Leistung
Hoch die Hände - ein erfolgreiches Wochenende. Bandleader Jochen Tollens und Orchesterchef Thomas Keßler waren von der Leistung ihrer Teams ebenso begeistert wie das Publikum.
Leonhard Stibitz

Kein ganz leichtes Unterfangen, zwei Gruppen mit unterschiedlicher musikalischer Grundausrichtung harmonisch zusammenzubringen. Im Stadttheater gelang das beim Konzert des Musikvereins Mörschied und der Rock-Coverband Tone Factory ganz hervorragend.

Lesezeit 2 Minuten
Auf der Bühne des Stadttheaters ein fast 50-köpfiges Orchester, an der Decke eine Discokugel. Mehr als 500 Besucher blickten gespannt auf die Spielfläche, als Glockenklänge aufhorchen ließen. Das wurde kein Kirchenkonzert, so viel war klar. Es waren die „Hells Bells“ von AC/DC, die vom Musikverein Mörschied fulminant und gekonnt in Szene gesetzt wurden.

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