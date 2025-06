75 Jahre Freiwillige Feuerwehr (FFW) Schmidthachenbach, das wollte am Sonntag auf dem Dorfplatz kräftig gefeiert werden, mit Blasmusik, gefüllten Klößen, Grußworten und zahlreichen Gästen. Wehrführer Timo Klein freute es, so viele Gäste begrüßen zu können, angefangen von Landrat Miroslaw Kowalski, Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Weber bis hin zu Ortsbürgermeister Roger Stumm und Sascha Weber, dem stellvertretenden Wehrleiter der VG Herrstein-Rhaunen. Sein Gruß galt aber auch einer ganzen Reihe von Feuerwehrkameraden und -kameradinnen der Nachbarwehren und den Schmidthachenbacher Alterskameraden.

Wehrführer Timo Klein ging in seiner Begrüßung auch auf die 75-jährige Vereinsgeschichte ein (wir berichteten). Besonders freut es Klein, dass heute noch zwölf ehemalige Jugendfeuerwehrler in der aktiven Wehr sind. Auch hat das Feuerwehrhaus in letzter Zeit einiges an Umbau erfahren. „Insgesamt ist die Schmidthachenbacher Wehr für die Zukunft gut aufgestellt“, stellte Timo Klein fest. Heute ist sie eine unverzichtbare Säule und fester Bestandteil der 370-Einwohner-Gemeinde.

i Die Freiwillige Feuerwehr Schmidthachenbach feierte ihren 75. Geburtstag, und viele feierten mit. Wehrführer Timo Klein (5. von links) freute sich, unter anderem Landrat Miroslaw Kowalski (5. von rechts), VG-Bürgermeister Uwe Weber (3. von links), Ortsbürgermeister Roger Stumm (rechts) und der stellvertretenden VG-Wehrleiter Sascha Weber (4. von links) zu begrüßen. Günter Weinsheimer

Landrat Miroslaw Kowalski stellte fest: „Ohne ehrenamtliche Arbeit gibt es in den Gemeinden kein Auskommen. Die Zusammenarbeit mit Wehren aus dem Nachbarkreis ist wichtig“. VG-Bürgermeister Uwe Weber gratulierte und meinte, dass die Freiwillige Feuerwehr für alle da ist. „Es ist ein Fest der Freude, des Dankes und der Anerkennung. Die Aktiven sind ein Vorbild für uns alle“, stellte Ortsbürgermeister Roger Stumm fest. In die Grußworte reihten sich auch Vereinsvertreter des Musikvereins und des Sportvereins Schmidthachenbach und der Feuerwehr Oberreidenbach/Sienhachenbach ein.

Im Jubiläumsjahr hat die FFW Schmidthachenbach, die mit Sien, Oberreidenbach/Sienhachenbach und Mittelreidenbach zum Ausrückebereich IV gehört, derzeit 16 Aktive, und einen 59 Mitglieder zählenden Förderverein.