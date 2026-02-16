Fastnachtsjubiläum Zum 15. Mal ziehen die Narren durch Niederbrombach Niels Heudtlaß 16.02.2026, 17:00 Uhr

i Passend zum Valentinstag gab es für die Frauen am Straßenrand Rosen von dieser Gruppe. Reiner Drumm. RD

Ein Fastnachtsjubiläum feierte der Niederbrombacher Fastnachtsumzug mit Panzerknackern, einer Valentin-Gruppe und zahlreichen Disneyfiguren. 80 Zugteilnehmer und zahlreiche Menschen an der Straße erlebten die 15. Auflage gemeinsam.

Der Fastnachtsumzug Niederbrombach hat in diesem Jahr sein 15. Jubiläum gefeiert. Von der Straße Im Kiss über die Herrengasse am Dorftreff vorbei durch die Lindenstraße bis in der Flurstraße zogen die Niederbrombacher Narren am vergangenen Samstag beim Jubiläumszug.







