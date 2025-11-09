Landkreis Birkenfeld Zum 1. Januar steigen die Müllgebühren um 20 Prozent 09.11.2025, 10:00 Uhr

i Die Müllabfuhr wird nun auch im Kreis Birkenfeld teurer - wenn der Kreistag am 8. Dezember der Empfehlung des AWB-Werksausschusses zustimmt. Reiner Drumm. Rd

Anders als in vielen anderen Landkreisen, wo die Müllgebühren aufgrund der steigenden Kosten immer wieder erhöht wurden, wurde dieser Schritt im Nationalparklandkreis immer wieder aufgeschoben. Nun fällt die Erhöhung entsprechend deutlich aus.

Seit elf Jahren wurden im Landkreis Birkenfeld die Müllgebühren nicht mehr erhöht. Jetzt ist das aber wohl unumgänglich: Aufgrund von erheblich gestiegenen Kosten soll die Gebühr – wenn der Kreistag dem abschließend zustimmt – zum 1. Januar um rund 20 Prozent steigen.







