Kooperation mit VG Birkenfeld
Zukunft der AöR Energieprojekte Baumholder ist offen
Ein Solarpark, in dem gleichzeitig Landwirtschaft möglich ist: In einem Entwurf der Firma Next2Sun wird beispielhaft gezeigt, wie eine Agri-Photovoltaik-Anlage aussehen könnte. Wenn es finanzierbar ist, will die VG sich an dem Projekt in Heimbach beteiligen.
Next2Sun Technology GmbH/Archiv. EXT

Birkenfelds VG-Bürgermeister Matthias König kommt am Montag zu einer weiteren Projektvorstellung in den VG-Rat. Doch die Rahmenbedingungen für eine Beteiligung müssen in Baumholder noch geschaffen werden.

Lesezeit 2 Minuten
In der kommenden Sitzung des Verbandsgemeinderats beschäftigen sich die Ratsmitglieder nach einer Information durch Birkenfelds VG-Bürgermeister Matthias König mit einem möglichen Einstieg der VG Baumholder in eine interkommunale Zusammenarbeit für regionale Stromversorgung mit der VG Birkenfeld.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren