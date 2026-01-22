Kooperation mit VG Birkenfeld Zukunft der AöR Energieprojekte Baumholder ist offen 22.01.2026, 19:00 Uhr

i Ein Solarpark, in dem gleichzeitig Landwirtschaft möglich ist: In einem Entwurf der Firma Next2Sun wird beispielhaft gezeigt, wie eine Agri-Photovoltaik-Anlage aussehen könnte. Wenn es finanzierbar ist, will die VG sich an dem Projekt in Heimbach beteiligen. Next2Sun Technology GmbH/Archiv. EXT

Birkenfelds VG-Bürgermeister Matthias König kommt am Montag zu einer weiteren Projektvorstellung in den VG-Rat. Doch die Rahmenbedingungen für eine Beteiligung müssen in Baumholder noch geschaffen werden.

In der kommenden Sitzung des Verbandsgemeinderats beschäftigen sich die Ratsmitglieder nach einer Information durch Birkenfelds VG-Bürgermeister Matthias König mit einem möglichen Einstieg der VG Baumholder in eine interkommunale Zusammenarbeit für regionale Stromversorgung mit der VG Birkenfeld.







