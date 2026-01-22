Kooperation mit VG Birkenfeld: Zukunft der AöR Energieprojekte Baumholder ist offen
Kooperation mit VG Birkenfeld
Zukunft der AöR Energieprojekte Baumholder ist offen
Birkenfelds VG-Bürgermeister Matthias König kommt am Montag zu einer weiteren Projektvorstellung in den VG-Rat. Doch die Rahmenbedingungen für eine Beteiligung müssen in Baumholder noch geschaffen werden.
Lesezeit 2 Minuten
In der kommenden Sitzung des Verbandsgemeinderats beschäftigen sich die Ratsmitglieder nach einer Information durch Birkenfelds VG-Bürgermeister Matthias König mit einem möglichen Einstieg der VG Baumholder in eine interkommunale Zusammenarbeit für regionale Stromversorgung mit der VG Birkenfeld.