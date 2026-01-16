Werden es wieder 40 Zugnummern? Strahlt die Sonne wie 2025? Und vor allem: Wie geht es mit dem Rosenmontagszug in Idar-Oberstein weiter? Der Zugchef steht 2027 nicht mehr zur Verfügung.
Eine Mischung aus Vorfreude, Aufregung, aber auch nachdenklichen Tönen liefert Organisator und Zugchef Andre Dalheimer mit Blick auf den anstehenden Rosenmontagszug in Idar-Oberstein am 16. Februar.Wir blicken zurück: Am 3. März schlängelte sich der Zug durch Idar-Oberstein, wo mehr als tausend Aktive gezählt wurden und 40 Zugnummern unterwegs waren.