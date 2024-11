Idar-Oberstein Zufahrt zu Aldi ist schon wieder frei: Ab Dienstagabend soll der Verkehr auf der B41 wieder ungestört rollen 28.10.2024, 11:36 Uhr

i Foto: Michael Greber Michael Greber. Michael Greber

Idar-Oberstein. Die Baufirma hat das ganze Wochenende durchgearbeitet, die Fahrbahnsanierungsmaßnahme auf der B 41 bei Nahbollenbach steht kurz vor dem Abschluss.

Schon seit Montagmorgen ist die Behelfsspur über die Michelswiese wieder beendet und wird zurückgebaut. Der Verkehr in Richtung Kirn/Bad Kreuznach rollt nun für wenige Tage wieder durch die Ortslage Nahbollenbach, bis die Arbeiten – voraussichtlich am Dienstagabend, also zwei Tage später als geplant – nach den abschließenden Arbeiten wie der Fahrbahnmarkierung endgültig beendet sein werden.

