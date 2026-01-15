Urteil nach Idarer Gewaltorgie Zuerst Knast, dann Therapie für zwei Angeklagte Günter Schönweiler 15.01.2026, 15:00 Uhr

i Symbolbild Christine Jäckel

Das Urteil gegen zwei Angeklagte, die an Weihnachten 2024 einen 55-jährigen Mann überfallen und schwer verletzt haben, ist gefallen: Der Forderung der Staatsanwaltschaft nach hohen Haftstrafen entspricht die 2. Strafkammer des Landgerichts.

Vier Stunden benötigte die 2. Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach für die Beratung und Urteilsverkündung wegen der überfallartigen Gewaltorgie zum Nachteil eines 55-Jährigen an Weihnachten 2024 in Idar. Angeklagt waren ein 41-jähriger und ein 43-jähriger Mann unter anderem wegen versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.







