„Pedo-Hunting“ ist ein aus den USA und per Internet-Plattform TikTok inzwischen in Europa angekommenes Phänomen unter rechtsextremen Jugendlichen. Diese weltweit verbreitete „Aktionsform“ richtet sich vornehmlich gegen vermeintlich queere Menschen, denen man – meist aus dem Nichts heraus – mit schlichten Behauptungen pädophile Neigungen zuschreibt. Knackiger formulierten die dahinterstehende „Denke“ Staatsanwalt Atilay Gürbüz in seinem Plädoyer und später auch Vorsitzender Richter am Amtsgericht Johannes Pfeifer in der mündlichen Urteilsbegründung: Ziel sei „Machtausübung, Denkzettel verpassen, Selbstjustiz“.

Einen tatsächlichen juristischen Denkzettel adressierte das Jugendschöffengericht nun auch an den zweiten Tatbeteiligten, einen ebenfalls vorbestraften 20-jährigen Heranwachsenden aus Idar-Oberstein: 18 Monate Jugendstrafe ohne Bewährung.

Der Ku-Klux-Klan lässt grüßen

In Aufarbeitung seines sozialen Wertegangs bemühten sich alle Prozessbeteiligten, dem jungen Mann und dessen bisheriger Vita gerecht zu werden. Am 2. September 2024, gegen 13.30 Uhr, begaben sich er und sein bereits rechtskräftig verurteilter gleichaltriger Mittäter zu einer Gaststätte in der Fußgängerzone Idar. Zuvor hatte man sich im Parkhaus umgezogen, um mittels Ersatzbekleidung, Sturmhaube, Baseball-Mütze sowie mitgeführter Schreckschusswaffe Angst und Schrecken zu verbreiten: durch erpresserischen Vorhalt, dem Filmen von „Geständnissen“ ausgesuchter Opfer und die anschließende Veröffentlichung der Aufnahmen im Internet.

Der Ku-Klux-Klan lässt grüßen: Nach der Maskierung gingen die beiden gemeinsam zur Gaststätte. Der gerade den Betrieb öffnende Gastwirt wurde angesprochen und nach einem Treffen mit einer bestimmten Person gefragt. Zuvor hatte sich der bereits verurteilte Täter in einem Internetchat als 15-jährige Jugendliche mit sexuellem Interesse ausgegeben – und ein Treffen in der Gaststätte vorgeschlagen. Laut Behauptung seines Mittäters „vergreife“ sich der Inhaber an Jugendlichen. Nach der Antwort des Gastronomen, wonach dieser niemanden erwarte, hielt der bereits verurteilte Täter ihm den Fake-Chatverkehr entgegen. Darauf ließ sich der Mann in der für ihn nun als bedrohlich empfundenen Situation nicht ein und wollte telefonisch die Polizei informieren.

Geschehen lief völlig aus dem Ruder

In dieser Phase lief das Geschehen bereits völlig aus dem Ruder, was sich nach der Lesart von Staatsanwalt Gürbüz „in zweieinhalb Tatversionen“ (O-Ton) aufteilte. Die Schilderung des Gastwirtes sei dabei die glaubwürdigste, was die bedrohliche Situation betreffe: „Beim Anruf zog der Täter im Hintergrund die Waffe. Ich versuchte, mich mit dem Pfefferspray zu wehren.“ Wie sehr ihn der „bedrohlich wirkende Überfall“ bis heute beeindruckt habe, war im Gerichtssaal buchstäblich zum Greifen – er zucke heute noch zusammen, wenn jemand den Gastraum betrete, den er nicht kenne, so der Gastwirt. Besonders habe ihn die Schussabgabe des jetzigen Angeklagten beeindruckt.

Die von ihm in der Bekleidung verdeckt geführte waffenscheinpflichtige Schreckschusspistole habe er zuvor von dem verurteilten Mittäter im Parkhaus bekommen, sagte der 20-Jährige aus. Der Überfallene habe sie zum Verlassen der Gaststätte aufgefordert und zugleich ein Pfefferspray ergriffen und auch eingesetzt. Staatsanwalt Gürbüz wollte wissen, ob in diesem Zusammenhang eine Drohung ausgesprochen worden sei. „Weiß ich nicht mehr“, so die wenig erhellende Antwort. Laut dem Angeklagten habe sich der Schuss versehentlich gelöst.

Weniger zurückhaltend war da der bereits rechtskräftig verurteilte Mittäter geblieben, dem Jugendrichter Pfeifer Wahrheitspflichten und deren strafrechtliche Folgen immer mal in Erinnerung rufen musste: Das Tatopfer habe er zuvor nicht gekannt. Er wollte den Mann filmen und durch Veröffentlichung auf TikTok demütigen. Wozu diente die Pistole? „Ich denke, es ging auch um Macht“, so die ernüchternde Antwort. „Es ging nie um einen Raub.“ Anschließend sei man geflüchtet – um der erwartbar im Großaufgebot anrückenden Polizei zu entkommen.

Vier Eintragungen im Bundeszentralregister

Im Bundeszentralregister des 20-Jährigen stehen zwischen 2019 und 2023 bereits vier Eintragungen: Sachbeschädigung, Körperverletzung, gemeinschädliche Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz – er wurde am Bahnhof mit 32 Gramm Cannabis erwischt. Nach den Vorverurteilungen, die ersichtlich ohne Wirkung geblieben waren, gab es im November 2023 eine einjährige Jugendstrafe zur Bewährung bis November 2025. Auch die Bewährungshelferin blieb am Ende ernüchtert zurück: Das gerichtlich verfügte Drogen- und Alkoholverbot und sechs Drogenscreenings wurden – bis auf einen mit negativem Test – ignoriert. Von zwölf Einladungen zu Gesprächen mit der Bewährungshilfe wurden nur sechs wahrgenommen. Selbst die Arbeitsauflage von 240 Sozialstunden wurde umgangen, indem der junge Mann für etwa vier Wochen ein Arbeitsverhältnis aufnahm.

Die Bewährungshelferin hält ihn wegen Depressionen, ausgelöst durch den unbewältigten Wegzug der Mutter in die USA im Kleinkindalter, mit Suizidgedanken für nicht arbeitsfähig. Es gebe keine Perspektiven, und die Jugendstrafanstalt werde da auch nichts verbessern, ist sie überzeugt: „Er muss vorher eine Therapie machen.“ Eine Sichtweise, die auch die Jugendgerichtshilfe teilt: „Es fehlt ihm an Struktur im Alltag. Ohne Einhaltung von Terminen ist keine Zusammenarbeit möglich. Seit 2024 gibt es keinen Fortschritt“, so der Vertreter des Jugendamtes fast resignierend.

Staatsanwalt sieht anhaltende Gefahr

Staatsanwalt Gürbüz sah zwar auch die Traumata, aber ohne die notwendige Verhängung einer Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten sei der Mann eine Gefahr für die Gesellschaft durch seine schädlichen Neigungen. Eine erneute Bewährung sei daher zu versagen.

Verteidiger Klaus Uebel (Idar-Oberstein) skizzierte den Mittäter als Ideengeber und Antreiber. Er will die fehlende Struktur durch einen zu bestellenden Betreuer bewirken, verlangte ein psychiatrisches Gutachten und bedauerte die bislang fehlende adäquate Therapie samt fehlendem Schulabschluss. Er beantragte eine Einheitsjugendstrafe auf Bewährung.

Dem folgte das Jugendschöffengericht nicht und verhängte eine Einheitsjugendstrafe von 18 Monaten wegen Bedrohung in Tateinheit mit versuchter schwerer Körperverletzung und versuchter Nötigung sowie unerlaubtem Führen einer Schusswaffe. „Ich vermisse Ihre Emotionen, selbst bei der Aussage des Tatopfers kam da nichts. Wir haben nichts, dass Sie sich künftig straflos führen werden“, führt Jugendrichter Pfeifer in der mündlichen Urteilsbegründung aus. Verteidiger Uebel kündigte Berufung am Landgericht an. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.