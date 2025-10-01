Tag der offenen Moschee Ziel: In Idar-Oberstein Brücken bauen 01.10.2025, 06:00 Uhr

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat Idar-Oberstein Deutschland lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Bürgermeister Friedrich Marx hat sein Kommen angekündigt, ebenso Kimberly Short, Leiterin der Idar-Obersteiner Polizei: Sie kommen zum Tag der offenen Moschee, der dem interkulturellen Dialog dienen soll.

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland lädt seit vielen Jahren am 3. Oktober bundesweit zum Tag der offenen Moschee ein, von 10 bis 18 Uhr auch in Idar-Oberstein in der Hauptstraße 295.Gerade auf kommunaler Ebene sei das Miteinander entscheidend für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben.







