Zentimeterarbeit beim Geschicklichkeitsfahren gefragt
Der Kreisfeuerwehrverband Birkenfeld hatte zum Geschicklichkeitsfahren eingeladen. In Brücken ging es um jeden Zentimeter, und einer war nicht zu schlagen.
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Zentimeterarbeit am Steuer und ein sicherer Umgang mit Feuerwehrfahrzeugen standen am vergangenen Samstag in Brücken im Mittelpunkt. Der Kreisfeuerwehrverband Birkenfeld hatte zum Geschicklichkeitsfahren eingeladen. Insgesamt 13 Teilnehmer stellten sich in zwei Klassen einem anspruchsvollen Parcours, der vor allem ein gutes Gefühl für die Abmessungen der Einsatzfahrzeuge verlangte.