Feuerwehrverband Birkenfeld
Zentimeterarbeit beim Geschicklichkeitsfahren gefragt
Gruppenbild mit Pylone. Veranstalter und Teilnehmer zeigten sich mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Für kommende Aufgaben in
Gruppenbild mit Pylone. Veranstalter und Teilnehmer zeigten sich mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Für kommende Aufgaben in Realeinsätzen sehen sich die Teilnehmer bestens gerüstet.
HOSSER. Hosser

Der Kreisfeuerwehrverband Birkenfeld hatte zum Geschicklichkeitsfahren eingeladen. In Brücken ging es um jeden Zentimeter, und einer war nicht zu schlagen. 

Lesezeit 1 Minute
Zentimeterarbeit am Steuer und ein sicherer Umgang mit Feuerwehrfahrzeugen standen am vergangenen Samstag in Brücken im Mittelpunkt. Der Kreisfeuerwehrverband Birkenfeld hatte zum Geschicklichkeitsfahren eingeladen. Insgesamt 13 Teilnehmer stellten sich in zwei Klassen einem anspruchsvollen Parcours, der vor allem ein gutes Gefühl für die Abmessungen der Einsatzfahrzeuge verlangte.
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