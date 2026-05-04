Mittelaltermarkt in Freisen
Zeitreise für Tausende Besucher im Naturwildpark
Die European-Horse-Show-Truppe bei ihrer packenden Show in Freisen. Der Mittelaltermarkt lockte Tausende Besucher an.
Die European-Horse-Show-Truppe bei ihrer packenden Show in Freisen. Der Mittelaltermarkt lockte Tausende Besucher an.
Andrea Brand

Mitten in der Natur wachsen einmal im Jahr mittelalterliche Lager, ein Dorf mit Reitplatz und vielen Ständen in die Höhe. Denn dann ist in Freisen Mittelaltermarkt. Ein Spektakel, das mit Magie und Atmosphäre zum Publikumsmagneten geworden ist.

Lesezeit 2 Minuten
Der Geruch von offenem Feuer, frisch gebackenem Fladenbrot und gegerbtem Leder zieht über die Hügel des Nordsaarlandes, wenn die Zeitreise in Freisen beginnt. Der Mittelaltermarkt im Naturwildpark am Hermbacherhof ist kein Geheimtipp mehr, sondern eines der bedeutendsten Spektakel der Region.

Ressort und Schlagwörter

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