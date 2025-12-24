Weihnachtsbaum in Berschweiler Zeit zum Durchatmen, zum Singen und Beisammensein Sascha Saueressig 24.12.2025, 18:30 Uhr

i Zahlreiche Gäste kamen erneut zum "Singenden, klingenden Weihnachtsbaum" in die Dr.-Darge-Halle. Rouven Hebel

Die Ortsgemeinde und die Dorfgemeinschaft laden kurz vor Heiligabend zum „Singenden klingenden Weihnachtsbaum“ an und in die Dr.-Darge-Halle ein. Und der Besucherzuspruch aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden ist wieder einmal großartig.

In und rund um die Dr.-Darge-Halle herrschte am Vorabend des Heiligabends bei der Traditionsveranstaltung rund um den „Singenden, klingenden Weihnachtsbaum“ wieder viel Betrieb. „Die Halle war voll und es wurde bis tief in die Nacht gefeiert“, berichtet Ortsbürgermeister Rouven Hebel.







Artikel teilen

Artikel teilen