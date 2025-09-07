Bestes Laufwetter und eine wunderbare Stimmung: Der 17. Birkenfelder Firmenlauf machte Spaß und dient einem guten Zweck. Gesundheitsprävention in Schulen wird unterstützt.

Der 17. Birkenfelder Firmenlauf war ein voller Erfolg. Strahlender Sonnenschein, motivierte Teilnehmer und eine rundum gelungene Organisation sorgten für eine tolle Atmosphäre. 56 Unternehmen aus der Region schickten am Samstag insgesamt 540 Läufer und Walker auf die 5,1 Kilometer lange Strecke rund um die Elisabeth-Stiftung und die Birkenfelder Tongrube. Mit ihrer Teilnahme sorgten alle Beteiligten für wertvolle Unterstützung für das Projekt "Klasse 2000“. Der gesamte Erlös des Laufes fließt in das Gesundheits- und Präventionsprogramm für Kinder.

i Bei den Herren setzte sich Julian Eberhardt (Mitte) von der Kreissparkasse Birkenfeld durch. Ramon Bernardon (links) und Tobias Flemming komplettierten das Siegerpodest. Reiner Drumm. rd

Mit 462 Läufern sowie 78 Walkern war die Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch wenn beim diesjährigen Lauf keine neuen Streckenrekorde aufgestellt wurden, tat das der sportlichen Qualität keinen Abbruch. Zahlreiche Teilnehmende gingen mit großem Ehrgeiz an den Start und wurden auf der Strecke von begeisterten Zuschauern lautstark unterstützt.

Bei den Herren setzte sich Julian Eberhardt von der Kreissparkasse Birkenfeld mit einer Zeit von 18:35 Minuten durch. Ramon Bernardon (19:13, Rofu Kinderland) und Tobias Flemming (19:18, Kreissparkasse Birkenfeld) komplettierten das Siegerpodest.

Bei den Damen überzeugte Johanna Nolde (Rofu Kinderland) mit einer starken Leistung und sicherte sich den ersten Platz mit 21:52 Minuten. Auf den weiteren Plätzen folgten Jana Rau (23:06, Continentale) und Alexandra Decker (23:30, Edeka Decker), die beide bereits im Vorjahr zu den schnellsten Läuferinnen gehörten.

i Auch Walker hatten Spaß. Stefan Ding

Im Walking-Wettbewerb bestätigte Nicole Lampel (VG Birkenfeld) ihre Vorjahresform und gewann erneut in sehr guten 38:36 Minuten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sabine Rektenwald (42:28, Jobcenter Birkenfeld) und Kerstin Matthesius (42:58, Howatherm).

Bei den Männern holte sich Michael Kuhn (Elisabeth-Stiftung) mit 38:02 Minuten den Sieg vor Stefan Richter (38:32, Fritsch) und Christian Becker (40:11, Gottlieb Roll).

i Auch Vierbeiner machten sich auf die Strecke. Stefan Ding

Für einen besonderen Moment sorgte – wie schon beim letztjährigen Firmenlauf – Martin Müller aus Hattgenstein. Der mittlerweile 88-jährige Walker bewies erneut beeindruckende Fitness und belegte einen herausragenden sechsten Platz bei den Männern. Direkt hinter ihm reihte sich mit Franz-Josef Gemmel aus Idar-Oberstein das Firmenlauf-Urgestein ein. Als einziger Teilnehmer war er bei allen 17 Ausgaben am Start.

i Immer weiter... Wobei es nicht um Höchstleitungen, sondern um die Gemeinschaft ging. Stefan Ding

Am Mikrofon führte wie gewohnt Heinz Hofmann mit viel Witz, Charme und jeder Menge Hintergrundinfos durch den Vormittag. Das Organisationsteam zeigte sich hochzufrieden mit dem Ablauf und dankt allen Helfern und Sponsoren, die diese rundum gelungene Veranstaltung möglich gemacht haben. Der Firmenlauf bleibt damit nicht nur sportlich ein Highlight, sondern ist auch ein Zeichen für Gemeinschaft in der Region.