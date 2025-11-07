Idar-Oberstein demaskiert Zehn Jahre später: Die Maskenrapper sind Familienväter 07.11.2025, 09:00 Uhr

i Die Rapper fanden schnell viele Mitstreiter und verbanden Generationen. Hier ein Auftritt in der Fußgängerzone Oberstein. Hosser

Die Maskenrapper Stimme der Jugend sorgten vor zehn Jahren in Idar-Oberstein für Wirbel: Sie legten den Finger in die Wunden der Stadt. Und zehn Jahre später? Was machen die Rapper von einst, und wie sieht OB Frank Frühauf die Entwicklung?

Wer erinnert sich? Mit Sprechgesang und Anonymous-Masken erhoben vor zehn Jahren Jugendliche und junge Erwachsene ihre Stimme gegen die Perspektiv- und Trostlosigkeit in Idar-Oberstein. „Stimme der Jugend“ nannten sich die beiden Rapper. Schmerzhaft legten sie im Jahr 2015 und auch 2016 den Finger in die Wunden einer Stadt: Leerstände, Dreck, Trostlosigkeit, nichts Attraktives für Jugendliche … Ihre Videos wurden tausendfach geteilt und lösten ...







