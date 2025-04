42 Schülerinnen und Schüler zählte die MSS 13 am Göttenbach-Gymnasium zu Beginn der Abiturprüfungen im Januar. 42 Absolventinnen und Absolventen erhielten bei einer feierlichen Zeugnisfeier am Freitag ihr Reifezeugnis. „Alle haben in diesem Jahr das Abitur bestanden", verkündete MSS-Leiterin Gaby Presser mit Stolz, „das gab es bei uns letztmals im Jahr 2017". Entsprechend groß war die Freude bei der Abiturientia, den Eltern sowie der Lehrerschaft, welche die Stufe nun auch mit etwas Wehmut aus der Schulgemeinschaft in eine spannende Zukunft entlässt.

Dass sich dieser Abiturjahrgang in die Erinnerung am Göttenbach-Gymnasium verewigt hat, liegt insbesondere daran, dass er als Gruppe überragend zusammenfand und als Einheit einiges auf die Beine stellte. Die Initialzündung sei beim Pol&Is-Planspiel in Bad Homburg sowie der Stufenfahrt in Rom erfolgt, erinnerten sich Pauline Ziegel und Ben Pieroth in ihrer Abiturrede. Jeder konnte sich als Einzelperson in die Stufenaktivitäten einbringen, wie den Showabend, der am Göttenbach-Gymnasium Maßstäbe setzte und in einem durchdachten Abistreich vergangene Woche mündete. Dabei verwandelten sie den Flur im Naturwissenschafts-Trakt zu einem Partykeller mit Beats‘n‘Lights. Bevor Lehrer- und Schülerschaft die Schule betreten durften, mussten sie sich unter anderem in einem Songbattle gegeneinander beweisen.

Gelungener Abistreich: NaWi-TRakt wurde zur Dance-Zone

Doch nun heißt es für alle: in die Zukunft blicken, mutig sein und sich keinesfalls ausbremsen lassen. Dazu zitierte Schulleiterin Manuela Schmitt in ihrer Rede Albert Einstein: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Das Göttenbach-Gymnasium gehöre von nun an zur Vergangenheit für die Abiturientinnen und Abiturienten, und der Blick müsse nun nach vorne gerichtet sein, so die Schulleiterin weiter.

Das „Hier und Jetzt" durfte am Freitag aber nochmals vollends genossen werden. Schließlich gab es auch einige besondere Leistungen der Stufe hervorzuheben. Zweimal wurde das Abitur mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen; stolze zehn Abiturzeugnisse tragen eine Eins vor dem Komma. Und so gab es auch diverse Sach- und Fachpreise zu vergeben. Den Ehrenpreis der Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule überreichte die Schulleiterin an Pauline Ziegel, die sich in außerordentlicher Weise in der Schulgemeinschaft eingebracht hatte.

Die weiteren Fachpreisträger

Fachpreis Kunst: Pauline Wayand,

Fachpreis Biologie: Ben Pieroth,

Fachpreis Englisch: Pauline Wayand,

Fachpreis Deutsch: Pauline Ziegel,

Fachpreis Französisch: Franziska Zürbes,

Fachpreis Geschichte: Lukas Boje,

Fachpreis Informatik: Samuel Schmitz,

Fachpreis Mathematik: Pauline Wayand,

Fachpreis Musik: Vadim Schreiner,

Fachpreis Physik: Pauline Wayand.

Mit einem Augenzwinkern und mit ein wenig Statistik blickte MSS-Leiterin Gaby Presser auf das Abitur zurück: Denn neben jenen, die ein gutes Abitur fest im Blick hatten, gab es andere, wie „das Modell Minimalist, der nach dem klassischen ökonomischen Minimalprinzip der Aufwandsminimierung handelte“. Geklappt habe es bekanntlich bei allen.

Zu den Gratulanten der Zeugnisfeier gehörte auch Landrat Miroslaw Kowalski, der im Zusammenhang mit dem Reifezeugnis von einem „lebenslangen Ticket" sprach, das einem immer wieder Türen öffne. Er selbst habe das an seinem zweiten abgeschlossenen Studiengang im Alter von 40 Jahren erlebt, und er sei dankbar für diese Möglichkeiten.

Mit Dank adelten auch Tatjana Schemainda und Jannis Arnold in ihrer Ansprache der Lehrerschaft die Stufe zu römischen Göttern, denn die Stufenfahrt nach Rom werde sehr lange und sehr positiv in Erinnerung bleiben. Wie könnte sich die Abiturientia also passender aus der Schule verabschieden, als mit der Darbietung des Stufensongs "Lass uns gehen" von Revolverheld, begleitet am Flügel von Sarah Kuhn. red

Alle Abiturienten auf einen Blick

Benjamin Bachmann, Lilly Bamberger, Leo Barth, Nora Bauerfeld, Vanessa Bulavkin, Lukas Boje, Malek Buatkala, Jonas Dillenkofer, Arig El-Hossary, Nia Fuhr, Yannis Hammes, Sophie Hauschopp, Mia Heich, Maximilian Heinz, Keanu Hille, Alegra Hübner, Yash Kaushik, Lukas Keller, Lisa Klein, Felix Klingler, Lara Kraus, Sunny Kumar, Sonia Kumar, Nico Leonhard, Rima-Cedra Majzoub, Nikita Nazarenko, Noel Philippi, Ben Pieroth, Fabio Porini, Emily Potts, Emma Reemen, Samuel Schmitz, Jasmin Schneider, Vadim Schreine, Annika Selzer, Shambavy Suresh, Kollin Theobald, Pauline Wayand, Fabrice Werle, Pauline Ziegel, Jakob Ziegel und Franziska Zürbes