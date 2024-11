Sessionsstart bei der HKG Zauberhafte Märchen und eine rasende Prinzessin 18.11.2024, 06:00 Uhr

i Das neue Prinzenpaar der Heimbacher Kulturgesellschaft Prinzessin Isabella I. und Prinz Christoph I. (5. von rechts) präsentieren sich mit den Vertretern des Elferrats um Sitzungspräsident Bernd Alsfasser (5. von links). Benjamin Werle

Die Heimbacher Narren sind am Samstag in der Besenbinderhalle mit neuem Motto und Ehrungen in die fünfte Jahreszeit gestartet. Dabei gab es auch eine besondere Auszeichnung für den langjährigen Sitzungspräsidenten Bernd Alsfasser.

Die Narren der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG) starteten am Samstagabend mit einem großen Programm in die neue Fastnachtssession in der Besenbinderhalle. Neben der Proklamation des neuen Prinzenpaars standen auch einige besondere Ehrungen auf der Tagesordnung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen