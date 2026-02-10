Faschingstrubel macht Spaß
Zauberhafte Kappensitzung in Berschweiler begeistert
Die "Barbiegirls" des Männerballetts (Jakob Hahn, Wolfgang Hill, Frank Schenkewitz, Patrick Malina, Patrick Stiltz) sorgten für Riesenstimmung (Leitung: Desirée Stiltz und Jessica Schäfer)
Andrea Hill

Berschweiler zeigte sich von seiner zauberhaftesten Seite: Bei der Kappensitzung des Sportvereins wurde gelacht, getanzt und geklatscht. Märchenhafte Missverständnisse, ein Hexenkongress und ein rasanter Fahrstil in der

Am Samstagabend lud der Sportverein Berschweiler zur Kappensitzung ins „Zauberwald“-Sportheim ein. Begrüßt wurden die Gäste von Arno Lang-Lajendäcker und Jessica Schäfer, die leicht und locker durchs Programm führten.Den Auftakt machten die Faschings-Schwalben mit den Liedern „Schunkeln ist sch…“ und dem Kiffer-Song.

