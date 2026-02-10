Berschweiler zeigte sich von seiner zauberhaftesten Seite: Bei der Kappensitzung des Sportvereins wurde gelacht, getanzt und geklatscht. Märchenhafte Missverständnisse, ein Hexenkongress und ein rasanter Fahrstil in der
Am Samstagabend lud der Sportverein Berschweiler zur Kappensitzung ins „Zauberwald“-Sportheim ein. Begrüßt wurden die Gäste von Arno Lang-Lajendäcker und Jessica Schäfer, die leicht und locker durchs Programm führten.Den Auftakt machten die Faschings-Schwalben mit den Liedern „Schunkeln ist sch…“ und dem Kiffer-Song.