Zauberelf präsentierte an Nikolaus seine Wunschmaschine

Das Goldene Buch der Wünsche des Weihnachtsmannes ist verschwunden. Zauberelf Linus Faber machte sich gemeinsam mit dem Publikum und vielen begeisterten Kindern im Idar-Obersteiner Stadttheater daran, es wiederzufinden.
Der Zauberer Linus Faber hat am vergangenen Wochenende erneut Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Passender hätte der Termin für seinen Besuch kaum gewählt sein können: Ausgerechnet am Nikolaustag machte sich der beliebte Künstler auf den Weg ins Idar-Obersteiner Stadttheater, um dort seine „Elfenmission“ zu erfüllen.