Aufführung in Idar-Oberstein Zauberelf präsentierte an Nikolaus seine Wunschmaschine Hannah Lippe 09.12.2025, 06:00 Uhr

i Mithilfe des "Strumpf-O-Mats" wäscht Elf Linus Faber einmal im Jahr seine Socken. Diesmal hatte er Hilfe von Emma (links) und Clara (rechts) aus dem Publikum. Hannah Lippe

Das Goldene Buch der Wünsche des Weihnachtsmannes ist verschwunden. Zauberelf Linus Faber machte sich gemeinsam mit dem Publikum und vielen begeisterten Kindern im Idar-Obersteiner Stadttheater daran, es wiederzufinden.

Der Zauberer Linus Faber hat am vergangenen Wochenende erneut Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Passender hätte der Termin für seinen Besuch kaum gewählt sein können: Ausgerechnet am Nikolaustag machte sich der beliebte Künstler auf den Weg ins Idar-Obersteiner Stadttheater, um dort seine „Elfenmission“ zu erfüllen.







