Neueröffnung in Idar-Oberstein
Zahnarzt Westermann expandiert in der Region
Manuel Westermann zeigt eines der neuen Behandlungszimmer der Praxis in der Bahnhofstraße, die nach kurzer Bauzeit nun eröffnet.
Manuel Westermann zeigt eines der neuen Behandlungszimmer der Praxis in der Bahnhofstraße, die nach kurzer Bauzeit nun eröffnet.
Sebastian Schmitt

Von der kleinen Praxis zum Expansionskurs: Zahnarzt Manuel Westermann baut in der Region weiter aus. Warum Monzingen jetzt ohne Zahnarzt dasteht und was der Neubau in Kirn und die Eröffnung in Idar-Oberstein für die Region bedeuten.

Lesezeit 2 Minuten
Vor mehr als 20 Jahren startete die Zahnarztpraxis Westermann und Kollegen – und befindet sich nun auf Expansionskurs. Mit einem kleinen, engagierten Team begann die Praxis in Kirn ihren Dienst. Im Jahr 2022 übernahm Westermann noch die Praxis in der Thiergartenstraße in Monzingen, wo ebenfalls mehrere Zahnärzte seit Jahrzehnten tätig waren.
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