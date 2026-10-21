Infrastruktur verbessern
Zahlreiche E-Ladesäulen in Birkenfeld geplant
Derzeit müssen E-Autofahrer sich in Birkenfeld die zwei vorhandenen Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet teilen. Das soll sich sch
Derzeit müssen E-Autofahrer sich in Birkenfeld die zwei vorhandenen Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet teilen. Das soll sich schon bald ändern.
Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Erfahrungen mit E-Mobilität, darum ging es bei einem E-Autotreffen am vergangenen Samstag am Umwelt-Campus Birkenfeld. Doch wie ist es um die Ladesäuleninfrastruktur in Birkenfeld bestellt? Stadt und Verbandsgemeinde planen viele Verbesserungen. 

Lesezeit 2 Minuten
E-Autofahrer und die, die es werden wollen, haben sich am vergangenen Samstag am Umwelt-Campus Birkenfeld getroffen. Dabei ging es auch um Erfahrungsaustausch, welche Vorteile E-Mobilität rund um die Kreisstadt mit sich bringt. Es gibt viele dieser Vorzüge der E-Mobilität, doch auch Nachteile.
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